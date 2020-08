Messi sèche les tests de reprise

107

La peur du coton tige dans le nez.Lionel Messi ne s'est pas rendu à la reprise du Barça ce dimanche, comme le rapporte Marca . Attendu pour passer les tests PCR de la Liga, préalables à la reprise de l'entraînement, l'Argentin n'était pas présent au centre des. Toujours selon, laavait prévenu le club de son absence, qui lui permet de mettre la pression sur ses dirigeants en considérant qu'il n'est plus sous contrat avec le club, et donc plus dans l'obligation de suivre ses directives.Un épisode qui rend toujours plus probable son départ dès cet été, alors que personne ne sait pour le moment s'il pourra quitter le club libre ou non. Lui aussi sur le départ après s'être vu signifier par Ronald Koeman qu'il ne comptait plus sur lui, Luis Suárez était pour sa part bien présent ce dimanche matin.L'école buissonnière.