Messi reprend un record à CR7

La télé de Cristiano Ronaldo a dû voler par la fenêtre.Le Portugais a passé tout l’été à jouer des pieds et des mains pour rejoindre un club qui jouerait la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, sa compétition à lui. Pour continuer à en être le patron incontesté, et pour éviter de voir son grand rival, Lionel Messi, lui voler son costume de Monsieur LDC. Même s’il a troqué son costume de serial buteur pour celui dedepuis son arrivée au PSG, Leo Messi n’allait pas passer à côté de cette occasion en or de venir titiller l’ego de Cristiano Ronaldo. Ce mardi soir, lors de la victoire parisienne sur la pelouse des valeureux Israéliens du Maccabi Haïfa (3-1) , laa participé à la fête en mettant un but et en offrant une passe décisive à Kylian Mbappé. Un but loin d’être anodin puisqu'il permet à l'ancien joueur barcelonais de faire tomber plusieurs records.Messi est ainsi devenu grâce à ce but le premier joueur à avoir marqué pendant dix-huit saison de Ligue des Champions, la preuve s'il le fallait de l'extraordinaire longévité et régularité du gaucher argentin. Mais le numéro 30 parisien a fait tomber un record encore plus impressionnant. Mercredi soir, le Maccabi Haïfa est devenu la 39formation européenne à céder devant le septuple Ballon d’Or ! Messi dépasse ainsi CR7, qui n'a marqué « que » contre 38 équipes différentes dans sa carrière, et devient le seul détenteur de ce record.CR7 doit être remonté comme un coucou, attention à vous Sheriff Tiraspol.