Messi premier joueur à tirer 5 penaltys en une Coupe du monde

C'est un record dont, pour le coup, les Bleus se seraient bien passés.En tirant et en réalisant le penalty obtenu par Ángel Di María à la 23minute, Lionel Messi est entré dans l'histoire de la Coupe du monde avec un double record. L'Argentin est en effet devenu le premier joueur de l'histoire à tirer cinq penaltys en une seule édition de la Coupe du monde, et le premier joueur de l'histoire à tirer six penaltys en Coupe du monde (un en 2018, cinq en 2022).Sur cette édition 2022, Messi en a inscrit quatre (Arabie saoudite, Pays-Bas, Croatie, France) et en a raté un (contre la Pologne). Il égale aussi le Portugais Eusébio, et le Néerlandais Rob Rensenbrink, qui avaient inscrit quatre penaltys respectivement lors des éditions 1966 et 1978.Et voilà un record que Cristiano Ronaldo ne battra jamais...