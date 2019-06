Messi, Neymar, Salah, Mané, Le Sommer et Strootman t'attendent dans SO FOOT CLUB

Le nouveau numéro de SO FOOT CLUB sera disponible dès le mercredi 5 juin chez ton marchand de journaux. Voici le menu...

En couverture: L’été 2019 sera chaud!

Interview de Kevin Strootman

Les champions du monde à la croisée des chemins

Devenir recruteur : mode d'emploi

FC Séville vs Betis Séville

L’épopée de Tottenham en 1972

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’été 2019 offre trois compétitions majeures chez les garçons (Copa América, Euro U21, CAN) et une chez les filles (Coupe du monde). Bouillant.+ Les favoris de la Copa América: Tout savoir sur le Brésil, l’Argentine, le Chili et l’Uruguay+ Onze bonnes questions à se poser sur la Copa América+ Focus Bleuets U21: Peuvent-ils faire aussi bien que leurs aînés?+ Les 5 pépites à découvrir pendant l’Euro Espoirs+ Tout ce qu'il faut savoir sur la CANLe joueur de l’OM avait envie de parler de lui et de son pays. Alors il s’est attardé sur la sélection des Pays-Bas, le parcours de l’Ajax en C1, et ses expériences passées.Un an après avoir été sacrés champions du monde en Russie, de nombreux champions du monde, à l’instar de Pogba, Griezmann, Giroud ou Kanté, arrivent à un tournant de leur carrière. Attention à bien le négocier.Le recrutement est aujourd’hui crucial pour assurer la pérennité d’un club. Pour faire face à cela, deux professionnels français veulent former les scouts de demain.Récit de la rivalité la plus passionnée d’Espagne. Oui oui, encore plus forte que celle entre le Barça et le Real.En 1972, Tottenham remporte la toute première Coupe UEFA (C3, ancêtre de la Ligue Europa).