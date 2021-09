Avec le PSG, le Qatar rêve toujours plus grand

Depuis dix ans, le Paris Saint-Germain s'impose comme l'une des réalisations de la diplomatie sportive du Qatar. À moins d'un an et demi du Mondial 2022, l'arrivée de Lionel Messi au PSG cet été n'est pas un cadeau d'adieu, mais simplement une arme supplémentaire pour la stratégie de soft power adoptée par l'émirat du Moyen-Orient. Une ambition géopolitique et sportive, les deux étant liés, et l'envie obsessionnelle de voir le club de la capitale française remporter la Ligue des champions pour offrir une légitimité au Qatar sur la planète foot.

« Pour une partie du public occidental, le Qatar restera associé à différents scandales, et ce n'est pas Messi qui viendra effacer tout ça. »

Le PSG, vitrine sportive de la diplomatie qatarienne

« Au début des années 2010, il restait encore un peu de temps, mais là, c'est la dernière année pour glaner le titre fantasmé avant le Mondial. C'est pour ça qu'ils sont dans l'envie, le besoin, pour ne pas dire l'obsession d'obtenir la Ligue des champions. »

Une quête de légitimité dans le monde du foot

Le rêve des Jeux olympiques

Par Clément Gavard

Ce n'est pas tous les jours qu'un petit pays dont la superficie est inférieure à celle de l'Île-de-France accueille deux légendes vivantes du foot. Le 17 novembre 2005, Pelé, chemise bleu ciel sur le dos, et Diego Maradona, vêtu d'un ensemble blanc nacré, apparaissent côte à côte à Doha, où ils partagent pour la première fois la même scène en dehors de l'Amérique du Sud à l'occasion de l'inauguration officielle de l'Aspire, la toute nouvelle académie sportive d'excellence du Qatar. Une installation gigantesque de 290 000 mètres carrés, la plus grande de ce type au monde, qui a coûté à l'État plus d'un milliard de dollars et dont l'objectif est de « fabriquer » le plus grand nombre de champions du monde. Les deux stars font partie des invités d'honneur, aux côtés de Jack Rog, alors président du comité olympique ou encore des anciens athlètes marocains Said Aouita et Hicham El Guerrouj, à une époque où ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la géographie sont incapables de placer l'émirat du Moyen-Orient sur une carte ou bien de nommer sa capitale.Reste que Pelé et Maradona sont bluffés, comme en témoigne l'intervention du premier :Une reconnaissance flatteuse pour les Qataris, soucieux de développer un projet sportif de plus en plus ambitieux, notamment à travers le football. Seize ans plus tard, il n'est plus question d'envoyer du rêve aux plus grands noms du ballon rond, mais de les « posséder » en les attirant au PSG, le club du Qatar depuis 2011. En cela, l'arrivée cet été de Lionel Messi dans la capitale française — et dans la même veine le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid — est une arme supplémentaire pour la stratégie de soft power mise en place par le Qatar ces vingt dernières années pour exister sur l'échiquier international.La possibilité de faire de Lionel Messi un joueur du Paris Saint-Germain relève d'abord d'un alignement des planètes pour les propriétaires du club de la capitale. À moins d'un an et demi du coup d'envoi du Mondial 2022, il était presque inespéré de compter au même moment sur l'envie de départ de l'international argentin, les problèmes financiers du Barça et un contexte favorable avec les instances après l'épisode de la Superligue, dont Nasser al-Khelaïfi était sorti grand gagnant (en tout cas aux yeux de l'UEFA) au printemps. Une aubaine pour le Qatar, qui ne connaît aucun problème de trésorerie. Le recrutement de Messi s'inscrit ainsi dans la stratégie développée par l'émirat du Moyen-Orient depuis une décennie avec le PSG, qui n'est autre que la vitrine sportive de sa diplomatie.L'assurance de voir Messi évoluer au sein de l'équipe parisienne ces deux prochaines années (et plus si affinités) va contribuer à diffuser une image positive du club, et donc du Qatar, aux quatre coins de la planète. Quand le pays du Golfe était régulièrement associé aux ouvriers décédés sur les chantiers et d'autres polémiques, il sera désormais également lié à Messi., explique Raphaël Le Magoariec, spécialiste des sociétés du Golfe.Pour l'impact sur l'image auprès du grand public, il faudra donc repasser. Et sportivement ?Le championnat de France est bien sûr secondaire dans l'esprit des dirigeants qataris, qui rêvent depuis une décennie de ramener la coupe aux grandes oreilles à Paris. Pour le succès, pour le prestige, mais également pour se faire une place de choix sur la planète foot. Depuis l'attribution de la Coupe du monde en 2010, le Qatar s'est attiré les foudres de ceux qui considèrent qu'il n'est pas un « pays de foot » .pose Nabil Ennasri, docteur en sciences politiques et auteur de plusieurs ouvrages sur le Qatar.En ce sens, il n'est pas étonnant d'avoir vu les dirigeants parisiens refuser les offres stratosphériques du Real Madrid pour embaucher Mbappé, le PSG ayant a priori plus de chances de remporter la compétition reine avec un trio Neymar-Messi-Mbappé que sans son génie français., ajoute Nabil Ennasri.En attendant, l'émirat devra être en mesure d'accueillir le double de sa population, soit plus de quatre millions de touristes, lors d'une Coupe du monde qui se présente comme le point d'orgue de la politique sportive mise en place depuis un quart de siècle., analyse Nabil Ennasri.Reste cette interrogation qui revient comme un serpent de mer depuis l'engagement de QSI au Paris Saint-Germain : le Qatar va-t-il lâcher le club de la capitale une fois la Coupe du monde 2022 passée ?, tranche Nabil Ennasri.(ils se tiendront pour la première fois à Riyad en 2034, N.D.L.R.)Depuis un bout de temps maintenant, le Qatar a compris que les ressources de gaz et de pétrole ne seront pas éternelles, ce qui a entraîné une reconversion économique où le sport et le tourisme sont des piliers majeurs. La venue de Lionel Messi n'est donc pas le dernier gros coup ni un baroud d'honneur du PSG à l'ère qatarie., conclut Raphaël Le Magoariec.Le marché des transferts n'a pas fini d'être agité.