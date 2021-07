Messi, la bosse de fin

L’Argentine rêve de voir son numéro dix soulever la Copa América après la finale contre le Brésil de Neymar au Maracanã (dimanche à 2h du matin). L’occasion pour l’Albiceleste de mettre fin à 28 ans sans trophée majeur. Pour la Pulga, c’est peut-être la dernière opportunité de gagner un titre avec sa sélection après quatre finales perdues. Grâce à des performances hallucinantes et surtout un caractère plus affirmé, le capitaine a cette fois-ci fait taire toutes les critiques et mis tout un pays à ses pieds avant d’affronter le boss final.

Libéré, délivré

The Last Dance ?

Par Georges Quirino Chaves, à Buenos Aires

Il y a quelque chose dans l’air. Tout le monde semble le penser plus ou moins secrètement, mais personne ne le dit vraiment. Parce que sinon, ce seraitcomme le répètent souvent les Argentins. Comprendre : porter malheur. Dans un pays superstitieux à l’excès, ne surtout pas dire que tout semble réuni pour que ce soit le moment. Son moment. Enfin.La finale va se jouer au Maracanã. C’est là qu’il a connu sa plus grande désillusion, son rêve mondial brisé en 2014 sur une frappe de Mario Götze. L’adversaire ? Le Brésil. Le plus beau et grand rival. Celui qui lui aurait presque volé, selon ses dires, une demi-finale continentale il y a deux ans en raison d’un arbitrage jugé très défavorable. Son pays ? Particulièrement affecté en ce moment par la pandémie et toujours inconsolable après la disparition subite de Diego Maradona en novembre dernier. Tout est là. L’opportunité d’avoir une revanche romanesque, d’obtenir enfin la reconnaissance définitive des siens et pouvoir offrir cette joie à son peuple qui atténuerait tant de frustrations et de tristesses.C’est que ce numéro dix semble différent.La question barrait la une du quotidien sportif argentinen milieu de semaine. Avec quatre réalisations et cinq passes décisives en six matchs, le sextuple Ballon d’or domine tous les tableaux statistiques de cette Copa América.est impliquée sur plus de 80% des buts de sa sélection depuis le début du tournoi., tempère Ariel Senosiain, commentateur de l’sur TYC Sports.Au-delà des chiffres et de l’analyse tactique, ce Messi-là, s’enflamme Hernán Crespo dans le journalavec lequel il collabore le temps de la compétition.Même les rares voix qui l’ont toujours critiqué dans la presse argentine - souvent de manière excessive, limite violente, pour conforter leur personnage médiatique - se mettent aujourd’hui à ses pieds.C’est qu’en plus de jouer à un niveau très élevé, l’enfant de Rosario est enfin ce capitaine avec un caractère et une implication jamais vus en sélection. Celui qui se frustre facilement, regarde le sol quand le match tourne mal ou se déconnecte pendant une vingtaine de minutes parce qu’il ne touche plus le ballon semble avoir disparu des radars. Le Leo version Copa América 2021 est un leader à temps complet. Il participe au pressing jusqu’à la dernière seconde, motive ses coéquipiers, proteste auprès de l’arbitre et provoque même ses adversaires. Sonlancé au Colombien Yerry Mina après son tir au but repoussé en demi-finales a ravi sur les bords du Rio de la Plata. Comme le fait de le voir désormais chanter l’hymne national à chaque match., estime Alejandro Wall, journaliste au dominicalUn sextuple Ballon d’or qui semble profiter davantage de l’animation collective que de ses exploits individuels. Décisif oui, mais sans concentrer tout le jeu. Solaire par son attitude, plus que par ses dribbles.Qu’est-ce qui a changé ? Messi a 34 ans, trois enfants et 150 sélections au compteur. Sur le terrain, il est désormais le joueur le plus âgé et le plus capé. Les anciens tauliers comme Verón, Riquelme, Heinze, Demichelis ou Mascherano ne sont plus là. Ángel Di María ne joue plus qu’enquand Sergio Agüero cire carrément le banc.est donc l’unique patron sur la pelouse dans l’équipe très rajeunie de Lionel Scaloni, son ancien coéquipier au Mondial 2006 devenu son sélectionneur après le fiasco russe. Le numéro dix mène cette nouvelle génération symbolisée par Lautaro Martínez et beaucoup de nouvelles têtes apparues lors des dernières sorties : Cristian Romero, le défenseur central de l’Atalanta, Nicolás González, l’attaquant de la Fiorentina ou Emiliano Martínez, le gardien de but d'Aston Villa héroïque face à la Colombie, le nouveau Goycochea depuis quelques jours au pays., analyse Wall, observateur respecté en Argentine.Comme lorsque letermine la rencontre face à la Colombie la cheville gauche ensanglantée après un tacle appuyé de Frank Fabra. Une vision du numéro dix touché qui a immédiatement rappelé aux Argentins le Maradona blessé, mais meneur de troupe jusqu’en finale du Mondial italien en 1990. Comme un clin d’œil du destin. Ou du ciel.Après six Copa América, quatre Coupes du monde et quatre finales perdues (sans compter l’or olympique en 2008), Lionel Messi est peut-être face à son ultime chance de décrocher un titre avec sa nation avant le Mondial au Qatar., expliquait-il après le dernier match.[...]Petit à petit, une douce euphorie semble gagner le pays à l’approche de cette finale de rêve après une compétition qui a certes fait d’importants scores d’audience (plus de 40% de part de marché en moyenne à chaque match de la sélection) sans enflammer un peuple invité à ne pas trop se réunir pour éviter la propagation du virus en plein hiver. La qualification en finale a été discrètement célébrée. Dans quelques jours, le terrible seuil des 100 000 morts depuis le début de la pandémie sera dépassé. Il n’y aura pas d’écran géant à Buenos Aires. Les supporters iront-ils à l’Obelisco en cas de succès ? Dans les foyers argentins, tous, c’est certain, vibreront pour ce qui pourrait être leur dernier frisson avec ce Diez qu’ils regardent presque déjà avec nostalgie. Un joueur qu’ils célèbrent aujourd’hui voir sourire sous la tunique« comme au Barça » . Avant cette finale, l’Argentine semble presque autant ou davantage vouloir offrir ce titre à son fils prodigue que mettre fin à vingt-huit ans de disette depuis la victoire à la Copa América 1993.Auteur de l’ouvrageparu en début d’année, Ariel Senosiain pense, lui, déjà à l’après. Victoire ou défaite, il s’est fait une conviction :