Messi, l'amour à bout de souffle

Assailli par une horde de journalistes à la sortie de l’aéroport de Barcelone où il vient de rentrer de la trêve internationale, Leo Messi ne passe plus par quatre chemins pour exprimer sa frustration. Le sextuple Ballon d’or vient à peine de passer un bon moment en deux semaines avant la sélection argentine qu’il doit déjà remettre le nez dans la mouise en Catalogne et se préparer à un rendez-vous crucial dans sa survie en Liga contre l’Atlético de Madrid. Qui l’aurait cru cinq ans auparavant ? Pas José Carlos Unzué., décrit l’ancien entraîneur adjoint du Barça entre mai 2014 et mai 2017, mais aussi entraîneur des gardiens sous l’ère Rijkaard.Mais lors de la défaite du Barça contre l’Atlético samedi soir (1-0) , force est de constater que Messi apparaissait plus animé par son envie de divorce que par celle de la victoire.Est-il vraiment nécessaire de donner les raisons qui poussentà vouloir stopper son expérience barcelonaise ? Ce week-end, le FC Barcelone est replongé dans une époque qu’il avait supprimée de sa mémoire vive : onze points engrangés en huit journées de championnat, soit son pire début de saison depuis l’exercice 1991-1992. Une période où le Barça réalisait un doublé Liga-C1 en fin de compte, mais à l’heure actuelle, seul le virevoltant Ousmane Dembélé laisse envisager que le club puisse se remettre à esquisser un sourire. Aussi, aucun argument concret n’apparaît à l’heure d’imaginer les Catalans remporter ne serait-ce qu’un trophée en fin de saison. La déflagration reçue face au Bayern la démission de ce dernier et le contexte de la crise sanitaire qui pèse à la fois dans les comptes et les jambes sont à contre-courant de ce postulat. Après Ansu Fati placé sur la touche pour quatre mois, voilà maintenant Gerard Piqué et Sergi Roberto qui s’ajoutent à la liste des indisponibles longue durée dans un effectif où l’avant-centre le plus expérimenté se nomme Martin Braithwaite. Disons-le clairement : Barcelone est un champ de ruines.Dès lors, quel footballeur de renom aurait envie de rester au club dans des conditions aussi désastreuses ? La fidélité est une qualité de plus en plus rare de nos jours, mais si elle devient la seule ligne de conduite d’un homme, cela ressemble plutôt à de l’aveuglement qu’autre chose. Alors au lieu de faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, Messi démontre aujourd’hui par A+B que le Barça se tire une balle dans le pied à ne pas le laisser quitter le club. Le courant électrique pour jauger l’amour ne passe tout simplement plus depuis la drague estivale de Manchester City., considérait Unzué en octobre dernier.Avec cette problématique majeure autour de son joueur phare, Ronald Koeman semble bien courageux de s’être embarqué dans une aventure aussi casse-gueule.Malgré deux matchs en retard qui handicapent son classement, le Barça se retrouve désormais onzième de Liga. Mais si le Barça doit se préparer à une grosse remise en question au moment où Messi va dire stop, l’Argentin garde quant à lui des temps de passages honorables sur le plan individuel avec six buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues en 2020-2021. Au total, le voilà donc à 640 buts inscrits pour le Barça dans sa carrière, soit trois de moins que le record absolu de Pelé sous le maillot du FC Santos. Une fois ce chiffre mythique dépassé, Messi devra prendre son mal en patience et préparer sa sortie. Pour les cœurs tendres, mieux vaut prévenir que guérir.