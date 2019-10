Messi et le Barça cognent Valladolid

50 - Lionel Messi has scored his 50th direct free-kick goal in his proffessional career (44 for @FCBarcelona and six for Argentina??). Genius. pic.twitter.com/l0YXMcQNOD — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2019

Barça (4-3-3) : Ter Stegen - N. Semedo, Piqué, Lenglet, J. Alba (S. Roberto, 78e) - A. Vidal, Busquets, F. De Jong (Rakitić, 60e) - Messi, L. Suárez, A. Fati (Griezmann, 63e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Valladolid (3-4-1-2) : Masip - J. Fernández, Kiko, Barba - P. Porro, Míchel, Tuhami (Hervías, 53e), Nacho Martinez (Salisu, 32e) - Ó. Plano (Ünal, 66e) - S. Guardiola, W. Rubio. Entraîneur : Sergio González.

Avec un Messi à ce niveau, Grenade va devoir batailler pour rester au sommet de la Liga.Alors que l'Atlético a manqué le coche à Alavés (1-1) un peu plus tôt ce mardi en ouverture de la onzième journée de Liga, le Barça n'a pas fait de quartier contre Valladolid, en collant cinq pions aux hommes de Sergio González - avec un doublé et deux caviars de qui vous savez - malgré l'égalisation deslors du premier quart d'heure. Le FCB reprend provisoirement la tête.Lesn'ont pas mis trop de temps à se lancer, Clément Lenglet trouvant la faille dès la deuxième minute d'une grosse volée qui a ricoché sur un pied adverse avant de caresser le dessous de la barre. Au quart d'heure de jeu, les locaux se sont fait surprendre sur un coup franc de Míchel repoussé par Marc-André ter Stegen qui a rebondit sur le genou de Kiko (15) : but de raccroc, mais but quand même. Après avoir manqué de peu une tête à bout portant, Arturo Vidal, alerté par Messi, a signé le but du 2-1 d'une magnifique reprise en extension (29).est ensuite passé aux choses sérieuses : en inscrivant son 50coup franc en carrière d'abord (34), puis en signant un nouveau doublé d'une patate croisée (75) avant de servir Luis Suárez pour la(77).Et tout ça en se privant de Grizou pendant une heure.