Messi, danse avec le Lyon

Une nouvelle fois décisif dans un match à élimination directe au Camp Nou, Lionel Messi a été l’auteur d’une prestation éblouissante, avec un doublé et deux passes décisives. Un classique pour le Barça, qui ne tarit pas d’éloges envers son guide.

La conquête de Trifonov

L’abordage de la barbe rousse

Par Antoine Donnarieix, au Camp Nou

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nom est là, dans les boutiques du centre-ville ou sur les affiches publicitaires des arrêts de bus. Sur des tasses à café ou sur des mascottes à son effigie. Quel que soit l’endroit possible à visiter dans Barcelone et ses alentours, Leo Messi est présent. Partout, toujours. Et, par conséquent, c’est un peu la même rengaine à chaque fois au Camp Nou. Qui marque le premier but de la double confrontation contre l’Olympique lyonnais ? Messi. Qui décide du tournant de la rencontre ? Messi. Qui distille des petits caviars pour ses compagnons ? Messi. Messi, encore Messi, toujours Messi. Une habitude dont le public barcelonais ne semble pas du tout se lasser, tantest chaque jour en train d’écrire l’histoire du FC Barcelone avec ses pieds.Ce soir, au Camp Nou, certains VIP étaient placés dans les tribunes présidentielles de l’enceinte pleine à craquer des. 100 000 personnes, parmi lesquelles Luis Enrique , actuel sélectionneur de l' Espagne Danny Cruyff, veuve de l’immense Johan, François Hollande, qui semble prendre du bon temps après son passage présidentiel, mais aussi la légende belge du cyclisme Eddy Merckx ou le fameux pianiste et compositeur Daniil Trifonov. Ce dernier aura sans doute été le plus ébloui par la performance digne d’un chef d’orchestre de celui qui porte le numéro 10. La partition a débuté par une frappe bien claquée en corner par Anthony Lopes (4), et s'est poursuivi par une course dans le dos de la défense lyonnaise (14). Les vagues se sont suivies et ont commencé à faire tanguer le bateau OL… Jusqu'à la folie.Le mieux pour en parler, c’est sans doute sa victime principale : Bruno Génésio . «, estime l’entraîneur de l’OL.» Une réponse à CR7 ? Peut-être. Et c'est probablement pour ça qu'avant de régaler ses coéquipiers en fin de rencontre, Leo s'est montré parfois égoïste, en oubliant de servir à plusieurs reprises un Suarez esseulé. Pas de quoi agacer son coach, Ernesto Valverde , toujours aussi admiratif. «, relève-t-il en conférence d’après match.Ce mercredi soir, Messi a su faire la différence. Il a donc ouvert le score sur pénalty d'une jolie Panenko, comme son pote Agüero l'avait fait la veille face à Schalke. Puis, alors que le Barça était en train de subir après la réduction du score lyonnaise, il a mis à terre les deux défenseurs centraux lyonnais d’une feinte de frappe avant d’ajuster Gorgelin pour faire basculer définitivement la rencontre. Il a ensuite fait preuve de générosité en offrant deux caviars à ses camarades Piqué (81, 4-1) et Dembélé (88, 5-1). Et voilà les stats du quintuple Ballon d’or qui gonflent en C1 2018-2019 : 8 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, 108 en Ligue des champions depuis le début de sa carrière. Maintenant, il va falloir rééditer une telle performance en quarts de finale. Car, rappelons-le, le Barça n'a plus passé les quarts de finale depuis 2015. Et Messi n'a plus marqué le moindre but en quarts de finale de Ligue des Champions depuis... 2013. Six ans, c'est long, pour un champion.