Messi bat un record de Maradona

BB

Et celui-là, Cristiano Ronaldo ne pourra pas aller lui piquer.Lionel Messi est devenu ce mercredi le joueur argentin ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde, détrônant un certain Diego Armando Maradona., a commenté le sextuple Ballon d’or.En effet, l'attaquant du PSG a foulé pour la 22fois de sa carrière une pelouse mondialiste. Tout avait commencé pour laun 16 juin 2006 à Gelsenkirchen par une démonstration 6-0 contre la défunte Serbie-Monténégro. Celui qui portait alors le numéro 19 et partageait le vestiaire avec Juan Román Riquelme, Hernán Crespo ou encore Javier Saviola avait alors marqué pour sa première entrée en jeu, profitant d'un seul quart d'heure pour débloquer son compteur de buts en Coupe du monde.Depuis, le joueur formé au Barça a récupéré le numéro de maillot de son illustre aîné, a disputé une finale de Mondial et délivré une passe décisive... lors de cinq Coupes du monde consécutives. Mais il lui reste encore une anomalie à réparer : il n'a pas encore marqué le moindre but en match à élimination directe de la reine des compétitions de football. Le match de ce samedi soir contre l'Australie est donc l'occasion de rendre cette statistique caduque.On ne lui souhaite pas de finir comme El Pibe de Oro , en tout cas.