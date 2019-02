Messi asphyxie Séville

Auteur d'un triplé et d'une passe décisive, Leo Messi s'est offert le scalp du FC Séville. Leader de Liga, le FC Barcelone ne peut qu'applaudir son prodige (2-4).

527

Messi, l'éclair en plein jour

Messi, encore et toujours

FC Séville (4-4-1-1) : Vaclík - Mercado (F. Vázquez, 50e), Kjær, S. Gómez, Wöber (Amadou, 57e) - Navas, Banega, Rog (Mesa, 62e), Promes - Sarabia - Ben Yedder. Entraîneur : Pablo Machín.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Semedo (S. Roberto, 46e) - Busquets, Vidal (O. Dembélé, 46e), Rakitić - Coutinho (Aleñá, 79e), Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Vegedream sera sans doute ravi de l'apprendre : il existe un coéquipier d'Ousmane Dembélé dont on ne sait pas s'il est, lui aussi, gaucher ou droitier au FC Barcelone . Cet homme, c'est bien entendu Lionel Messi . Une preuve ? Sa frappe du pied droit pour la deuxième égalisation catalane contre des Sévillans bouillants dans ce choc du haut de tableau de Liga, histoire de montrer qui est le vrai taulier de cette rencontre. En première période, l'Argentin avait déjà régalé d'un but exceptionnel. Le voilà qui répète la performance. Et le spectacle n'est pas encore terminé, puisque lava offrir un superbe show en même temps que la victoire aux Catalans...L'Andalousie ne connaît pas l'hiver. Sous un soleil délicieux, la séquence émotion commence fort au stade Sánchez-Pizjuán avec l'entrée de Mickey sur la pelouse pour offrir aux enfants le soin de donner le coup d'envoi fictif d'une rencontre introduite par une minute de silence dédiée au regretté Roberto Alés, ancien président du FC Séville entre 2000 et 2002 et décédé à 83 ans. Le cœur serré, le collectif sévillan semble déterminé à mettre une pression folle sur le leader de Liga. Et les apparences ne sont pas trompeuses : poison situé à la pointe de la lance des Wissam Ben Yedder enflamme le match à la suite d'une course de soixante mètres ponctuée par une fixation de la défense barcelonaise. Un travail dont profite le capitaine Jesús Navas , bien servi par l'international tricolore et auteur d'un tir croisé du droit imparable pour Ter Stegen (22, 1-0).Chaud comme la braise, le public sévillan va pourtant prendre la douche froide dans la foulée. L'auteur du crime ? Leo Messi, évidemment. Sur un centre venu de la gauche d'Ivan Rakitić, le quintuple Ballon d’or claque une reprise de volée du gauche magistrale qui laisse Tom ás Vaclík sur le carreau (26, 1-1). L'église remise au centre du village, Messi retourne dans une monotonie afin de se fondre dans la masse. Mauvaise idée : côté droit, Pablo Sarabia adresse un centre en retrait pour le briscard Gabriel Mercado , fin buteur du plat du pied droit (2-1, 41). Pris dans l'étau, à l'image de Samuel Umtiti de retour trois mois après sa dernière apparition sous le maillot, et malgré les fulgurances de son génie, le Barça transpire à grosses gouttes.Afin de mettre fin au calvaire collectif, Ernesto Valverde procède à un changement tactique avec les entrées cumulées d'Ousmane Dembélé et Sergi Roberto . Une pirouette stratégique à laquelle répond Pablo Machín en cinq minutes, Franco Vázquez remplaçant Mercado pour densifier le milieu de terrain sévillan et passer à une défense à trois. Dix minutes plus tard, Ibrahim Amadou et Roque Mesa entrent eux aussi en scène, et Machín ne possède plus aucun joker pour terminer la partie. L'heure est donc à l'attente face au phénomène Messi, visiblement pas rassasié. Maladroit sur une reprise de volée, Dembélé fait cette fois-ci preuve d'adresse en mettant laen position idéale à l'entrée de la surface. La suite, c'est le pied droit de l'Argentin qui s'en charge (2-2, 67). Avec patience, le Barça d'un Messi maître en son royaume va ensuite retourner Séville en deux nouveaux actes : un troisième but de Messi d'un délicieux piqué (2-3, 85), puis un quatrième de Luis Suárez , bien servi par... Messi (90+4, 2-4). Meilleur buteur et passeur décisif de Liga avec 25 buts et onzeen 23 matchs disputés, Messi est tout en haut. Et comme toujours, le Barça l'en remercie.