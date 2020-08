Messi absent pour la reprise de l'entraînement ?

1

Lane sautillera plus sur la pelouse du centre Joan Gamper.C'est jour de reprise de l'entraînement ce lundi du côté du Barça, au lendemain des désormais traditionnels tests Covid-19 passés par les joueurs. Tous ? Non, l'un d'entre eux ne s'est pas présenté dimanche : Lionel Messi . Ne se considérant plus sous contrat avec le club – désireux de partir, il considère pouvoir activer une clause lui permettant de partir libre –, l'Argentin ne sera pas non plus présent ce lundi pour la première séance de la saison, rapporte Sky Sports Le média britannique affirme que le père du joueur, Jorge Messi, doit rencontrer Josep Maria Bartomeu et la direction du club mercredi pour discuter concrètement des suites du dossier. Dans le même temps, le flou persiste concernant la possibilité de Messi de résilier unilatéralement son contrat sans payer les 700 millions d'euros de sa clause libératoire. Dimanche, la Liga affirmait que ladite clause était toujours valable et qu'aucun transfert ne pourrait être conclu sans qu'elle ne soit réglée (ou que le Barça accepte une offre).Les histoires d'amour finissent mal, en général.