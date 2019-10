Messi a inscrit son 50e coup franc en carrière

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Liga?? Le génie de Lionel Messi a encore frappé ! ?? ☄️ Un coup franc parfait qui file directement en pleine lucarne ?https://t.co/FKyiKyqS0w — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 29, 2019

Au moment où il raccrochera les crampons, il faudra s'assoir tous ensemble, et se poser la question : Leo Messi est-il le plus grand tireur de coups francs de l'histoire ?Les uns affirmeront que non, que Juninho, Mihajlovic, Platini ou Beckham étaient bien au-dessus. D'autres diront fermement que oui, quand certains évoqueront les coups de patte de Siaka Tiéné.Et puis, les statistiques diront ça : ce mardi 29 octobre 2019, Lionel Messi a inscrit, face à Valladolid (5-1), le 50e but sur coup franc de sa carrière (44 avec le Barça, 6 avec l'Argentine). 50 sur 687, cela fait un peu plus de 7% de son total.Pour donner encore un peu plus de biscuit aux partisans du "Oui", il faut également évoquer cette autre statistique, impressionnante : depuis 2014, Messi a inscrit 20 coups francs directs. C'est plus que... n'importe quelle équipe au monde. Sur la même période, la Juventus en a inscrit 15 (merci Pirlo et Pjanic), la Roma, le PSG et Lyon 13.Curiosité : Cristiano Ronaldo est toujours devant Messi au nombre de coups francs marqués, avec 53 buts dans cet exercice. Toutefois, il n'en a toujours pas marqué un seul depuis son arrivée à la Juve...Le lièvre et la tortue 2.0.