Mertesacker et les conférences de presse à Arsenal

Les confessions d'un Per.Retraité et à présent coach au sein de l'académie des, Per Mertesacker vient de publier son autobiographie, nommée. Il parle notamment du rapport des clubs de football aux médias, et révèle une différence de pratique importante entre l'Allemagne et l'Angleterre. À Arsenal, il explique avoir été surpris de ne pas être envoyé en conférence de presse avant un match contre Dortmund en Ligue des champions. «» , écrit-il pour justifier ce choix.L'ancien défenseur estime encore que les clubs anglais «» . Selon l'ancien international allemand, cela s'explique par le fait qu'en Angleterre, la vente de billets et les revenus des droits télévisés rapportent déjà plus qu'assez d'argent.Quand l'argent coule à flot, pourquoi faire des efforts ?