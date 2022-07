Mertens et Naples, c'est fini

FG

Fin du suspens.Après plusieurs semaines d'incertitude, de non prolongation de contrat et de rumeurs de départ , l'avenir de Dries Mertens est enfin scellé et sera loin de Naples. Aurelio De Laurenttis, le président du Napoli, a confirmé dans une interview qui sera diffusé dans les prochaines heures par Radio Kiss Kiss le départ du joueur belge, en fin de contrat depuis le 30 juin dernier.Le meilleur buteur de l'histoire des(148 buts en 397 matchs), aujourd'hui âgé de 35 ans, va donc découvrir un nouveau (et dernier ?) club dans sa carrière. Si l'Olympique de Marseille était une piste évoquée il y a quelques semaines, plusieurs médias italiens font état d'une possible arrivée de l'international belge à la Lazio Rome, où Mertens retrouverait Maurizio Sarri, son ancien entraineur au pied du Vésuve. Kalidou Koulibaly et maintenant Dries Mertens : l'heure est au renouvellement à Naples.