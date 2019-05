Mersey beaucoup

Dominateur en première période, époustouflant après la pause, Liverpool a atomisé le Barça, démantelé quatre pions à zéro. Prodigieux et de quoi permettre aux Reds, pourtant battus trois à zéro à l'aller en Catalogne, de retrouver la finale de la C1 pour la seconde année consécutive.



Origi allume le brasier

La Red-Montada

Liverpool (4-4-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Djik, Robertson (Wijnaldum, 46e) - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri (Sturridge, 90e), Origi (Gómez, 85e), Mané . Entraîneur : Jürgen Klopp.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal (Arthur, 75e), Busquets, Rakitić (Malcom, 80e) - Messi, Suárez, Coutinho (Semedo, 60e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Anfield aura donc refusé de fermer sa gueule. De capituler devant les statistiques. Les fans desont hurlé quand le Barça avait trois buts d'avance au coup d'envoi. Ils ont hurlé encore plus fort quand Liverpool a mené un, puis deux, puis trois-zéro. Et ils ont gueulé encore plus fort quand les leurs ont mis ce quatrième pion, signé Origi, synonyme de qualification pour la finale de la Ligue des champions 2018-2019. Alors oui, ce mardi soir, Liverpool était immense, Barcelone riquiqui, et c'est une nouvelle page dorée de l'histoire de la C1 qui s'est écrite., tout simplement.Soufflé trois à zéro à l'aller, Liverpool se sait obligé d'entrée de jeu de jouer avec le feu, tout en évitant de se faire cramer les pognes par Barcelone en contre. Comment faire ? En asphyxiant la relance catalane, alors que Piqué et Lenglet, secoués comme dans un shaker par le pressing des, se retrouvent vite obligés de balancer devant. Bouillant, Liverpool domine et il ne manque qu'une étincelle pour qu'Anfield n'entre définitivement en éruption. Ça tombe bien, cette petite chose fragile de Jordi Alba supporte mal la chaleur du soir et distribue gentiment une tête à Mané, qui trouve subtilement Henderson. Dans la surface, l'Anglais bute sur Ter Stegen, mais ce petit filou de Divock Origi a bien suivi pour pousser le cuir au fond. Éparpillé en début de match, le puzzle barcelonais retrouve enfin forme, bien aidé par la patte habile de Messi, dont les décalages manquent d'un rien de torpiller définitivement les espoirs des. Bien servi par Alba dans la surface, l'Argentin voit d'abord son tir dévié par Alisson, avant de servir à son tour Coutinho quelques minutes plus tard, mais c'est le numéro 7qui perd cette fois son duel face au dernier rempart de Liverpool Bizarrement, la mécanique barcelonaise n'en reste pas moins fébrile. Après la pause, Liverpool repart façon bulldozer et Klopp fait entrer Wijnaldum pour tenter de défoncer une bonne fois pour toutes les murs de la maison. Un coaching prophétique. Alexander Arnold bouffe tout cru Alba et balance une praline dans la surface qu'attrape Wijnaldum, en battant Ter Stegen du droit. Coutinho et Suárez sont, Messi se tripote nerveusement la barbe, et le Barça , qui coule petit à petit, finit par toucher le fond deux minutes plus tard, quand Wijnaldum balance un coup de tronche soyeux dans les seize mètres, pour tromper encore Ter Stegen, qui en reste complètement baba sur sa ligne. Statufié, Barcelone n'en touche plus une, et Liverpool attrape un exploit qui lui tend désormais les bras. La boîte à gourmandise desest grande ouverte, et Alexander-Arnold profite de la passivité de la défense catalane pour donner une sucrerie sur corner à Origi, esseulé, qui ne tremble pas pour planter une quatrième lame dans le bide du Barça . Déflagration à Anfield, qui ne s’arrêtera plus de gueuler son bonheur jusqu'au coup de sifflet final, alors que lesde Klopp tiendront jusqu'au bout leurs quatre buts d'avance. Liverpool est en finale de la Ligue des champions. C'est fou, prodigieux, ahurissant. Alors, en deux mots : Mersey beaucoup et puis c'est tout.