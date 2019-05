Merci l'Ajax, c'était super

La tornade Lucas Moura qui a balayé en quelques minutes l'Ajax ne doit pas effacer le formidable parcours que les Ajacides ont signé pour se hisser jusqu'en demi-finale. Car malgré le goût d'inachevé, cette aventure gardera tout de même quelque chose d'insensé.

Parce qu’on vient de loin

Frissons lointains

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Personne n’aime quand une nation vient vampiriser la finale d’une Coupe d’Europe. Cette année, celle de la C1 sera 100% anglaise et il reste encore une chance pour que celle de la C3 suive la même direction en cas de qualification d’ Arsenal et Chelsea ce jeudi soir. Quoiqu’il en soit, le triplé extraterrestre de Lucas Moura est venu transformer un duel qui respire le foot à l’ancienne entre l’ Ajax et Liverpool en unde Premier League. Tant mieux pour lesqui méritent leur victoire à 100%, tant pis pour ceux qui rêvaient d’une affiche sortant un peu des sentiers battus. Au final, l’amertume de l’élimination de l’ Ajax n’a d’égal que l’hommage qui doit lui être rendu. Depuis le 1août dernier et une victoire face au Sturm Graz , les hommes d’ Erik ten Hag n’ont cessé de régaler les amoureux d’une certaine idée du romantisme.Que de chemin parcouru en effet depuis ces trois tours de qualification enquillés contre Graz, le Standard et le Dynamo Kiev ! On en oublierait presque que l’ Ajax était la seule équipe de cette phase finale à être passée par cette redoutable campagne estivale. Tout comme on a du mal à imaginer que la dernière équipe à avoir sorti l’Ajax en C1 s’appelait… OGC Nice . C’était en août 2017, une autre époque, très lointaine. Depuis, l’Europe entière s’est pris en pleine poire un vent de fraîcheur venu droit d’une ville culte du football continental. Et découvert pléthore de talents que les plus grands cadors s’arrachent désormais à prix d’or : Hakim Ziyech Donny van de Beek … autant de blases qui fleurent bon la mimolette et la tulipe et qui ont, le temps d’une saison, donné l’impression que le miracle de la Coupe de France pouvait être transposé à l’échelle européenne.Et quand bien même certaines mauvaises langues diraient qu’après la remontada de Tottenham , De Jong est bel et bien prêt pour être transféré au FC Barcelone , force est de constater que lesont proposé bien plus que l’émotion de voir David gagner contre Goliath. De par l’élégant jeu offensif proposé par Erik ten Hag , l’ Ajax a renoué avec le légendaireérigé en dogme par Johan Cruijff il y a quarante ans. Preuve qu’il est encore possible en 2019 de proposer une idée de jeu originale, même avec un budget de nain (75 millions d’euros) en comparaison avec les tauliers de la C1.Si chacun s’accorde à penser que cette Ligue des champions était si particulière, c’est peut-être parce qu’au fond, il sommeille en chacun de nous un amoureux des épopées réalisées par les « petits » et qui jubile quand les grosses pointures se font éliminer prématurément. Parce qu’avec le paquet de scénarios fous qui ont caractérisé cet exercice de C1, on est en droit de croire, particulièrement avec le débat menaçant de la création d’une ligue fermée, que les émotions ont encore leur place au sommet du football européen, là où l’argent-roi dicte sa loi depuis des années. L’ Ajax a montré l’exemple et il est grandement probable que la bande amstellodamoise qui a procuré tant de frissons cette année ne soit plus la saison prochaine. Puisse un autre géant dormant se réveiller alors pour leur emboîter le pas.