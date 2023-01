Pablo Sarabia quitte Paris

Pablo Sarabia s’engage avec @Wolves. L’attaquant espagnol rejoint le club de Premier League dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Pablo Sarabia sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 17, 2023

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En voilà un qui n'avait pas envie de remettre les pieds au Qatar.L’ailier espagnol Pablo Sarabia quitte le Paris Saint-Germain et pose ses valises outre-Manche en signant à Wolverhampton. Le trentenaire signe pour une durée de deux ans et demi, et le montant du transfert oscillerait entre cinq et sept millions d’euros. Sarabia rejoint le seizième du championnat anglais et tentera d’aider les joueurs de Julen Lopetegui pour assurer leur maintien dans l’élite. Une bonne opération pour les, la moins bonne attaque de Premier League, qui recrutent encore un joueur de la péninsule Ibérique. Arrivé en 2019 dans la Ville Lumière et prêté au Sporting CP en 2021-2022, il aura trouvé 22 fois le chemin des filets et offert 12 offrandes en 98 apparitions sous le maillot parisien. L’homme aux 26 sélections avec lan’aura jamais ouvert son compteur but cette saison en 19 matchs avec le club de la capitale. Sarabia pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dimanche, lors de la rencontre de Premier League sur la pelouse de Manchester City.De quoi se mettre dans le bain d'emblée.