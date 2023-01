Mercato : Dango Ouattara quitte officiellement Lorient

We're delighted to confirm the signing of Dango Ouattara on a five-and-a-half-year deal Welcome to #afcb, Dango — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 19, 2023

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dango Unchained.L’attaquant de 20 ans quitte Lorient et s’envole pour l’Angleterre. Ouattara signe en effet à Bournemouth jusqu’en juin 2028, pour un montant de 27 millions d’euros. Le Burkinabé rejoint l’actuel dix-septième de Premier League, et vient renforcer une attaque qui n’a inscrit que dix-huit buts en dix-neuf rencontres de championnat. Une aubaine, puisque l'ailier a fait trembler six fois les filets, et offert autant de passes décisives en Ligue 1 depuis le début de saison. Le FC Lorient et Bournemouth sont des clubs partenaires depuis peu , par l'intermédiaire de l’investisseur américain William « Bill » Foley, propriétaire du club anglais, et devenu actionnaire minoritaire des Merlus la semaine dernière. Cela fait craindre aux supporters morbihannais d’autres futurs départs vers la côte sud outre-Manche.Pendant que les fans desdansent le tango.