Mercadal : « Il vaut mieux jouer le Portugal »

Mbappé sans complexes, Pavard qui rejoue Lilian Thuram contre la Croatie et même des buts en attaques placées : les Bleus tiennent leur match référence contre l'Argentine (4-3) et affronteront le vainqueur de Portugal-Uruguay en quarts. Le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Fabien Mercadal, revient sur la prestation de l’équipe de France.

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Du plaisir. On avait manqué de fantaisie lors des matchs de la phase de poules. Cette fois, on a vu un match qui s'est envolé, et c'est aussi grâce à l’Argentine...Pour moi, c’est impossible de critiquer des gens de ce niveau-là. Mais c’est vrai que je n'ai pas compris l’équipe de départ mise en place par Sampaoli. Je trouvais Messi noyé dans la défense, isolé. Je n'ai pas compris non plus qu’Higuaín ne soit pas titulaire, il aurait pu obtenir des fautes, permettre d’allonger le jeu... Et tu vois aussi Dybala sur le banc... Concernant la France, il n’y aucune surprise. Les Français ont réussi à jouer autour de Mascherano au milieu, où il y avait énormément d'espaces. À l’image du but de Mbappéinitié par cette passe verticale de Kanté. À chaque fois qu’on a poussé, on les a gênés... Voir Mercado finir le match, c’est un truc de fous ! Il a fait des fautes incroyables.Encore une fois, on voit que lorsqu'il y a des espaces, on est bien meilleurs. Fermer le jeu quand ils mènent au score, ils ne savent pas le faire, l’Argentine. Et ce qui est magnifique sur ce but du 2-2, c’est que les deux latéraux sont concernés ! Hernandez au centre, Pavard à la conclusion. La preuve qu’on est capables de faire des belles choses sur des attaques placées, même si ce n’est pas notre fort. Si on venait à jouer l’Uruguay, il faudra qu’on soit meilleurs dans ce domaine. Moi, je crains une équipe : c’est l’Uruguay ! Parce que c’est un profil d’équipe qui ne laisse pas d’espace. Pour moi, il vaut mieux jouer le Portugal en quarts. Je pense que tous les joueurs ont tellement la rage d’avoir perdu la finale de l’Euro, que ça peut être un atout supplémentaire.Oui, mais il y a quand même des bons joueurs. Faire entrer Florian Thauvin en fin de match, c’était intelligent de la part de Deschamps, de concerner un joueur supplémentaire. Un joueur comme Thauvin peut être précieux par la suite.Le système restera le même. On a choisi ce sytème en mettant Matuidi ailier gauche alors que ce n’est pas son poste, il peut y avoir le petit Lemar, sans que ce soit finalement une surprise. Tu peux faire jouer Fekir en soutien de Giroud, mais ça veut dire que tu dois décaler Griezmann sur le côté... Et si tu veux laisser Griezmann dans sa zone de prédilection, le choix de Lemar semble le bon.On a montré une solidité mentale. J’avais peur qu’on s’effondre mentalement parce qu’on a douté durant la phase de poules, mais au moment où on égalise, je dis à mon fils : «C’était 4-3 finalement. Ça nous a donné de la force, ce but. Mais heureusement que les Argentins n’ont pas eu une occasion de mener 3-1, sur un coup de pied arrêté...Évidemment Mbappé parce qu’il a été décisif lors d’un match couperet en Coupe du monde. Et celui qui a encore fait un match exceptionnel, c’est N'Golo Kanté ! Je crois qu’il a perdu zéro ballon. Exceptionnel.