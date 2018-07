Mercadal : « Ça sent bon pour la finale... »

La délivrance d'Umtiti, un match serré et la victoire au bout : vingt ans après, les Bleus sont en finale du Mondial ! Le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Fabien Mercadal, revient sur la prestation de l’équipe de France.

Propos recueillis par Florian Lefèvre

J’ai vu un match équilibré avec une belle équipe de Belgique . Les Français ont répondu présent en marquant sur coup de pied arrêté. Je trouve que Griezmann n’en a pas frappé beaucoup des coups francs de qualité, mais il en a suffi d’un qui fait notre bonheur.On a joué plus bas, on a subi beaucoup de centres, mais on a été impérial dans le jeu aérien avec Raphaël Varane notamment. Encore une fois, j’ai trouvé que l’équipe de Belgique était belle, avec Witsel vraiment intéressant. Witsel, c’est un joueur d’équilibre qui est aussi capable de monter et et de frapper au but quand l’équipe en a besoin. L’équipe de France était équilibrée. Lloris a été monstrueux. Ça sent bon pour la finale...Malgré la victoire de l’équipe de France , je pense que la Belgique était un cran au-dessus sur le rapport de force. Très vite, on perdait du terrain. En revanche, défensivement, on a été très solides. Et puis, il valait mieux quand tu as Lukaku et Fellaini en face. Encore une fois, les Bleus ont montré leur facette pragmatique. C’est un compliment. Tu sens que ça va se jouer à pas grand-chose et ça a été le cas, puisque ça se joue à un coup de pied arrêté. Le match était vraiment équilibré, j’ai beaucoup aimé : de la qualité technique des deux côtés, de la fluidité... Pour moi, les deux milieux de terrain des deux équipes sont les meilleurs au monde en ce moment.Déjà, Hazard est capable de mettre beaucoup de folie. De Bruyne fait la passe quand il faut. Et puis ce Witsel qui fait l’équilibre. Tu pouvais être à leur merci, mais Lloris a encore sorti l’arrêt qu’il fallait devant Alderweireld. Varane, je l’ai trouvé très intéressant. Par rapport aux autres match du Mondial, j’ai vu un vrai collectif. Il n’y a pas beaucoup d’individualités qui émergeaient, sauf Varane, Lloris et Griezmann qui est monté en puissance. Un joueur qui frappe mal les coups de pied arrêtés, c’est souvent synonyme d’un état de fatigue. Peut-être que cette fameuse passe décisive sur corner l’a relancé dans le match.L’adversaire était magnifique, ça a été aussi l’un des meilleurs matchs de l’équipe de France . Que ce soit la Croatie ou l’ Angleterre , ce sera un match avec beaucoup de pression. Mais je pense que l’équipe de France est capable de résister à cette pression parce que je vois une équipe qui grandit ensemble.Je pense que c’est de l’expérience emmagasinée. La défaite peut tourner dans certaines têtes, mais je pense que dans l’ensemble, ça va nous permettre d’appréhender la gestion des émotions. Une finale, c’est ça ! Nos deux latéraux n’étaient pas là, mais dans l’ensemble notre équipe a un vécu commun - même si c’est un échec. Je pense que ça peut faire la différence pour nous.Oui, j’en suis persuadé ! Tous les joueurs sortent d’une saison chargée. 24 heures, ce n’est pas rien pour la récupération. D’ailleurs, peut-être que l’autre match va se jouer aux prolongations...