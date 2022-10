Menée de deux buts et à dix, l'Union saint-gilloise rattrape Bruges

? | Simon Adingra est exclu à la suite de cette faute ! ? #USGCLU pic.twitter.com/TZmSeIZ8gy — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 22, 2022

Union saint-gilloise (3-5-2) : Moris - Kandouss, Sykes (Lapoussin, 26e), Burgess - Nieuwkoop, Adingra, Teuma, Lynen, Lazare (Puertas, 74e) - Boniface (Nilsson, 74e), Vanzeir (Rodríguez, 90e). Entraîneur : Geraerts.



Bruges (4-3-3) : Mignolet - Odoi, Mechele, Boyata, Meijer (Sobol, 58e) - Onyedika, Nielsen, Vanaken - Olsen (Lang, 64e), Buchanan (Sowah, 81e), Jutglà (Yaremchuk, 64e). Entraîneur : Hoefkens.

Et la série d'invincibilité se prolongea.Restant sur cinq victoires consécutives en championnat et huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues, l'Union saint-gilloise est parvenue à éviter le revers à domicile face à Bruges lors de la quatorzième journée malgré un début de rencontre cauchemardesque où les visiteurs ont marqué deux buts en l'espace d'un quart d'heure : Olsen a d'abord ouvert le score au bout de 30 minuscules secondes de jeu, puis Vanaken a transformé un penalty sanctionnant une faute de Buchanan sur Adingra. Sur l'action, ce dernier a en plus écopé d'un carton rouge.En réaction, Geraerts a (presque) immédiatement procédé à un changement tactique. Mais pour éviter la raclée ou pour arracher un nul miraculeux, en infériorité numérique ? Toujours est-il que Burgess a vite réduit le score sur corner, la tête du défenseur trompant Mignolet. Ce même Mignolet a ensuite dû s'imposer sur une tentative de Nieuwkoop et également sortir devant Vanzeir, alors que Lazare s'est montré trop imprécis face aux retours d'Onyedika. De l'autre côté du terrain, Burgess a sauvé les siens, et Jutglà a gâché pas mal d'opportunités, tandis que Vanaken n'a pas trouvé le cadre. Finalement, Nieuwkoop est sorti de nulle part pour envoyer un coup de casque gagnant et remettre l'église au milieu du village belge.Résultat final : deux buts et 29 points partout !