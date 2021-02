Montpellier renverse Dijon

Montpellier (4-3-3) : Omlin - Souquet, Congré, Hilton, Ristić - Ferri, Savanier, Mollet - Laborde, Delort, Mavididi. Entraîneur : Der Zakarian.



Dijon (5-3-2) : Racioppi - Boey, Lautoa, Coulibaly, Ecuele Manga, Muzinga - Ndong, Celina, Dina-Ebimbe - Baldé, Chouiar. Entraîneur : Linarès.

La chute commençait à être trop longue pour ne pas être douloureuse, côté Montpellier.Alors, Laborde s'est mis en colère après l'entracte pour guider les siens vers la victoire lors de la 24journée de Ligue 1 face à Dijon. Un Dijon qui menait pourtant depuis la cinquième minute malgré une première mèche de Mollet, Coulibaly trompant Omlin de la tête sur corner (un Coulibaly qui sera finalement expulsé pour un deuxième carton jaune, à un quart d'heure du terme). Mais voilà : privés de victoire depuis neuf matchs, les Héraultais voulaient éviter la dizaine à tout prix et ont su se révolter dans le second acte.Même si Racioppi s'est employé devant Delort, Laborde a ainsi planté un doublé : il a d'abord égalisé juste après la pause à la suite d'un corner mal repoussé par les visiteurs, avant de s'offrir un exploit personnel en ridiculisant l'arrière-garde adverse. Hilton a ensuite eu une opportunité stoppée par Racioppi, mais c'est Savanier qui a éteint le suspense en achevant une action brouillonne. L'entrant Wahi, lui, a vu son but de la tête être refusé pour hors-jeu et un autre coup de casque filer hors du cadre. Pour l'anecdote et le spectacle, Konaté a enfin transformé un penalty sanctionnant une main de Ristić, alors que Škuletić a marqué dans le temps additionnel (de Le Tallec) et aurait même pu réaliser le doublé sans un ultime arrêt de Racioppi. Le MSHC, onzième, peut souffler.Pas le DFCO, avant-dernier.