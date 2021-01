L'Atlético ne perd pas le rythme contre Valence

51

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Savić, Giménez, Hermoso - Carrasco, Llorente, Koke, Lemar - Suárez, Félix. Entraîneur : Simeone.



Valence (4-4-2) : Jaume - Thierry, Paulista, Diakhaby, Gayá - Musah, Soler, Račić, Cheryshev - Maxi, Vallejo. Entraîneur : Gracia.

Même si seulement vingt journées ont eu lieu, il est possible de dire que l'Atlético de Madrid est sérieusement placé pour le titre.Et ce ne sont pas son résultat du soir ou sa performance dominicale qui vont apporter une preuve inverse, bien au contraire. Car contre Valence, lesont confirmé leur leadership en Liga, alors même qu'ils ont subi l'ouverture du score monumentale de Račić avant le quart d'heure de jeu. Aux vingt mètres, le Serbe a en effet envoyé une splendide frappe qui a fait mouche. Mais cette saison, les Matelassiers ont de la ressource. Notamment devant, où Félix a d'abord égalisé comme il a pu sur un corner de Lemar avant de servir Suárez pour le 2-1 en début de seconde période. Servi en retrait, Correa a ensuite enfoncé le clou et plié une rencontre dans laquelle les locaux se sont procuré pas mal d'occasions (tir de Félix à côté, tentative de Llorente déviée qui a frôlé le cadre, tête de Giménez stoppée par Jaume, opportunités pour Suárez et Carrasco, doublé loupé pour Correa…). De son côté, Oblak n'a eu qu'un seul véritable arrêt à réaliser (face à Vallejo) même si la tête de Diakhaby a failli trouver la faille. Un Diakhaby qui a d'ailleurs dû sortir très tôt en raison d'une blessure, et qui n'a rien pu faire face à la puissance adverse.Bim, ça fait sept victoires d'affilée pour le premier de la classe et autant de points d'avance en tête du classement… avec une rencontre en plus à disputer.