Mené deux fois, Lorient ramène le nul de Troyes

Troyes (3-4-3) : Lis - Porozo, Palmier-Brown, Salmier - T. Baldé (Moreno, 86e), Kouamé, Chavalerin, Conté (Larouci, 63e) - Lopes (Bruus, 73e), M. Baldé (Ugbo, 86e), Odobert (Yade, 73e). Entraîneur : Irles.



Lorient (4-2-3-1) : Mvogo - Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent (Boisgard, 61e), Le Fée - Diarra (Doucouré, 72e), Ponceau, Ouattara - Koné (Cathline, 46e). Entraîneur : Le Bris.

Pas si facile, de battre ce Troyes-là.Surtout à domicile, où l'ESTAC n'a perdu qu'une seule fois cette saison (contre Toulouse, en août). Lorient savait donc ce qui l'attendait, et ce match dominical comptant pour la douzième journée de Ligue 1 a confirmé la statistique : au stade de l'Aube, les Merlus ont failli s'incliner et ont dû se contenter du point du nul pour prolonger leur série d'invincibilité à huit rencontres. La faute à la pluie diluvienne tombée sur la pelouse, au réalisme adverse et à leur propre imprécision. Pourtant, les Bretons ont plutôt dominé avant (et même après) l'entracte. Malheureusement pour eux, ils sont retournés aux vestiaires en étant menés.Car si Diarra a testé les gants de Lis pour la première véritable occasion du match, Laporte a repris un centre de M. Baldé directement dans ses propres cages pour l'ouverture du score à la demi-heure. Quelques secondes plus tard, T. Baldé a loupé le break de peu. Les visiteurs sont donc revenus encore plus combatifs en seconde période, touchant le poteau par Ouattara au bout d'un beau mouvement collectif et égalisant surtout via un exploit personnel de Diarra. Sauf que contre le cours du jeu, Lopes a profité d'une incroyable boulette défensive signée Talbi pour remettre les siens devant. Suffisant pour récupérer les trois unités, et noyer le poisson ? La réponse est non, puisque Boisgard a combiné avec Doucouré pour remettre les deux équipes au même niveauBelle capacité de réaction, en tout cas !