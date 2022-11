Mené de deux buts par Ajaccio, Nantes arrache le nul

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Corchia (Appiah, 82e), Castelletto, Girotto, Merlin (Moutoussamy, 82e) - Sissoko, Chirivella - Guessand (Ganago, 59e), Blas, Simon - Mohamed. Entraîneur : Kombouaré.



Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Diallo, Koné - Nouri (Alphonse, 89e), Coutadeur (Laci, 88e), Mangani, Belaïli (Bayala, 71e) - El Idrissy (Mangani, 80e), Hamouma (Moussiti-Oko, 72e). Entraîneur : Pantaloni.

Et soudain, tout s'accéléra.Alors qu'ils se tenaient en échec à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1, malgré quelques occasions en faveur des deux camps, puis une ouverture du score doublement loupée par Marchetti en première mi-temps, Nantes et Ajaccio ont attendu l'heure de jeu pour faire trembler les filets. Avec, au bout, un match nul ponctué de quatre réalisations et d'un retour de nulle part des Canaris. L'inévitable Belaïli a d'abord planté sur un penalty sanctionnant une faute de Sissoko, avant qu'Hamouma ne signe le break sur une passe décisive de... Belaïli.Juste après, Blas a relancé le suspense à la suite d'une remise en retrait de Mohamed. Suffisant pour faire trembler les Corses, surtout quand le même Blas a envoyé un missile sur le poteau de Leroy, et pour ensuite les empêcher de repartir avec un deuxième succès consécutif : entré en milieu de second acte, Ganago a déstabilisé Leroy et laissé le ballon envoyé par Simon passer au-dessus de son crâne et finir au fond des filets. Ce partage des points permet aux locaux (quinzièmes) de ne pas s'enfoncer dans la zone rouge, où les visiteurs (dix-huitièmes) restent englués avec une unité de retard sur leurs adversaires du jour.Il est temps de se reposer, maintenant.