Mené 3-0, Chelsea chipe un point à West Brom

e) - Robinson (Robson-Kanu, 66e). Entraîneur : Slaven Bilić.



Chelsea (4-2-3-1) : Caballero - James, Christensen, T. Silva (Giroud, 73e), Alonso (Azpilicueta, 46e) - Kanté, Kovačić (Hudson-Odoi, 46e) - Mount, Havertz, Werner - Abraham. Entraîneur : Frank Lampard.

Totalement fou.Mené 3-0 à la demi-heure de jeu, Chelsea a tout essayé pour revenir sur leset les empêcher de remporter leur premier succès de la saison en Premier League. Pour ça, il aura fallu attendre les toutes dernières secondes de la rencontre, et un but inespéré de Tammy Abraham, pourtant loin d'être à son avantage ce samedi (3-3). Qu'importe, car six jours après leur défaite à domicile contre Liverpool (0-2) , lesont fait preuve de caractère pour obtenir un point sur la pelouse de West Bromwich.Mais avant les effusions de joie en fin de match, les joueurs de Frank Lampard ont bien failli se ridiculiser. Car dès l'entame, à la suite d'un mauvais dégagement de la tête de Marcos Alonso, Callum Robinson a aligné Willy Caballero d'une frappe croisée du pied gauche. Pire, vingt minutes plus tard, quand Robinson a profité d'un contrôle raté de Thiago Silva pour inscrire le premier doublé de sa carrière en Premier League. Après cette erreur de l'ancien défenseur du PSG, qui jouait son premier match de championnat avec les, Lampard avait de quoi faire la gueule. D'autant que son équipe a de nouveau craqué sur un corner repris par Kyle Bartley. Mais tout s'est inversé au retour des vestiaires, quand Chelsea est passé en 4-3-3, et que Thiago Silva a cédé le brassard à César Azpilicueta. C'est ce dernier qui a servi Mason Mount afin qu'il fusille Sam Johnstone. Après cette réduction du score, West Bromwich a reculé, et a cédé sur un but de Callum Hudson-Odoi, avant qu'Abraham offre un point à Chelsea dans leDe quoi faire rager Slaven Bilić, pour changer.