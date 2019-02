Mendy-Messi, sacrée défense

Souvent considéré comme un excellent contre-attaquant, Ferland Mendy va devoir montrer mardi soir qu'il est aussi capable d'être un très bon défenseur. Car, au Groupama Stadium, le latéral gauche lyonnais va croiser la route de Lionel Messi, qui devrait être aligné côté droit par Valverde. Voilà ce qu'on appelle un test grandeur nature pour le joueur de vingt-trois piges.

Lyon FC Barcelone Ligue des champions Diffusion sur

La parole à la défense

Même pas peur

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mais comment arrêter Lionel Messi ? Ils sont nombreux, joueurs comme entraîneurs, à s’être posé la question ces quinze dernières années, sans quasiment jamais parvenir à trouver la formule magique pour stopper le joyau argentin. Mardi soir, ce sera au tour de Ferland Mendy de faire la connaissance de, qui devrait être alignée sur le côté droit du 4-3-3 d' Ernesto Valverde . En conférence de presse, Bruno Génésio a annoncé la couleur : «» L’arrière gauche est prévenu : la tâche s’annonce immense. Mais, à vingt-trois ans, c’est aussi la possibilité pour Mendy de tester ses aptitudes défensives et de prouver qu’il n’est pas seulement un excellent contre-attaquant.Cela ne fait aucun doute, Mendy a le profil de l’arrière latéral très recherché par les entraîneurs modernes : rapide, puissant et capable d’apporter le danger offensivement, quitte à se mettre en danger défensivement. Mais il ne faut pas se tromper, le bonhomme a aussi les qualités pour bien défendre, même devant un gros client comme Lionel Messi . «, se souvient Yves Gergaud, son coach au PSG entre dix et treize ans.» Ainsi, l’ancien Havrais connaît la chanson depuis l’âge de treize ans : un latéral doit aussi et surtout savoir défendre. «, affirme Yves Gergaud.Alors, Mendy peut-il vraiment bouffer Léo Messi ? Déjà, il faudra voir dans quel système l’OL va se présenter au Groupama Stadium. Le natif de Meulan pourrait être plus à l’aise dans une défense à cinq (ou à trois), ce qui lui permettrait d’avoir plus de libertés dans son couloir, tout en pouvant compter sur ses trois compères dans l’axe pour le couvrir. Dans tous les cas, Mendy a également montré qu’il pouvait faire le job dans un système à quatre défenseurs ou quand Lyon touchait moins le ballon (contre Manchester City ), comme ça risque d’être le cas face à Barcelone. «, explique Cyril Cabrera, son entraîneur au FC Mantois.Outre ses anciens éducateurs, Mendy pourrait être observé par plusieurs recruteurs, mais également par l’œil avisé de Didier Deschamps devant sa télévision et celui de son adjoint Guy Stéphan , qui sera présent dans les tribunes de l'enceinte rhodanienne. Le défenseur lyonnais a connu sa première sélection en novembre dernier et pourrait de nouveau postuler lors du prochain rassemblement, vu les pépins physiques de son homonyme de Manchester City . Alors, la double confrontation contre Barcelone est-elle le premier grand test défensif de sa jeune carrière ? «, estime Yves Gergaud.Une telle attente et un tel défi pourraient faire perdre les pédales à un jeune joueur s’apprêtant à jouer son premier huitième de finale de Ligue des champions. Mais tous ceux qui l’ont connu sont unanimes : le gamin n’a peur de rien, il a connu trop de galères pour se prendre la tête pour un simple match de football. «, analyse Yves Gergaud.» Mendy l’avait d’ailleurs confirmé dans un entretien accordé àfin janvier : «» Après le discours courageux et déroutant, place à la vérité du terrain.