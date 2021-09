Memphis Depay lance sa gamme de casques audio

My new headphones are now available https://t.co/pow072WQiD pic.twitter.com/kFS9hJ3Dpy — Memphis Depay (@Memphis) September 10, 2021

Le nouveau Dr. Dre ?Memphis Depay, après s’être lancé dans la musique et les vêtements, inaugure ce vendredi sa gamme de casques audio, pour mieux écouter ses (propres) morceaux de rap. Trois dispositifs dont des écouteurs font partie de sa ligne, qui se distingue par la présence d’un dessin de l’ancien Lyonnais réalisant sa fameuse célébration. Les plus grands fans du Barcelonais devront s’acquitter d’au moins 119 euros pour s’offrir le son Memphis, alors que le casque le plus onéreux fait monter l’addition à 300 euros.Tout est bon pour renflouer les caisses du Barça.