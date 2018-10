Même pas ivre, il célèbre son but en buvant une bière

Kennedy Bakırcıoğlu'nun muhteşem golü ve tribünden gelen birayı içtiği o anlar.. ?⚽️ pic.twitter.com/F5sARNVBit — İsveç Futbolu (@isvecfutbolu) 2 octobre 2018

Kennedy Bakırcıoğlu tribünden atılan birayı yakalıyor ve yudumluyor.??? pic.twitter.com/0Hzas56EKK — GALATASARAY VIP®? (@FatihCo42023483) 1 octobre 2018

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Boire ou marquer sur coup franc, il ne faut pas choisir.Dans un match de championnat suédois entre Hammarby et l' IFK Göteborg , le milieu Kennedy Bakircioglu a inscrit un joli but sur coup franc direct (3-0, 79) puis a fêté son but de manière assez originale. La légende suédoise de 37 ans, rentrée six minutes plus tôt, court vers les tribunes, attrape un gobelet de bière envoyé par un supporter et le boit d'une traite. Hammarby ne craignait pourtant pas grand-chose à 2-0 à douze minutes de la fin du match, mais qu'importe, un but, ça se fête.Ça réchauffe.