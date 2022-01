Melbourne Victory pourrait être sanctionné à la suite du comportement homophobe de ses supporters à l'encontre de Josh Cavallo

Melbourne Victory have been hit with a show-cause notice after Adelaide midfielder Josh Cavallo was subjected to homphobic abuse last week. https://t.co/fEmu4pE1NK #football — Zero Striker (@zerostriker_) January 15, 2022

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Melbourne Defeat.Samedi 8 janvier, la rencontre d'A-League entre Melbourne Victory et Adelaïde United a malheureusement été marquée par un triste spectacle. Josh Cavallo, premier footballeur professionnel australien en activité à faire son coming out , a été la cible d'injures homophobes par certains imbéciles de l'AAMI Park. La Fédération australienne a ouvert une enquête et pourrait sanctionner le club à l’écusson bleu marine.Dans un communiqué, James Johnson, patron de la Fédération australienne, a assuré qu’il examinera les différents retours des clubs fournis cette semaine à la suite de l'incident, et que des mesures pourraient rapidement être prises., a ensuite lancé Johnson, avant de féliciter Cavallo pour son courage :Après la rencontre, les deux clubs avaient largement condamné ce triste épisode. Le Victory s’est même engagé à interdire l’accès à vie au stade aux personnes ayant fait ces remarques irrespectueuses.Reste à savoir s’il s’agit vraiment d'un acte isolé.