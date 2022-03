Mehdi Jeannin offre son maillot à une supportrice après lui avoir cassé le nez

Oui avec plaisirMerci beaucoup c’est gentil, ça s’oublie plus facilement avec la victoire!?? — Cam' (@_CamilleMrllr) March 8, 2022

FP

Trois points en plus, mais un tarin en moins.Vainqueurs de Guingamp samedi (1-0), les Sochaliens sont de solides cinquièmes de Ligue 2. À onze journée du terme, ils restent plus que jamais en course pour jouer les play-offs en fin de saison. Un succès qui ravit évidemment tous les adeptes de Bonal. Enfin presque tous, Camille, jeune supportrice du FCSM, ne doit pas être du même avis. À quelques minutes de la fin de cette partie face à l'EAG, le gardien Mehdi Jeannin dégage le cuir dans les tribunes. Manque de chance, il finit sa course dans la tête de la spectatrice, lui fracturant le nez au passage.À peine le match terminé, une de ses amies raconte cette folle histoire sous les publication du club qui fête sa belle victoire. Le portier des Lionceaux s'en aperçoit et envoie. Il propose ensuite, dans un bel élan de générosité, d'offrir son maillot à la jeune fille pour se faire pardonner. Offre acceptéepar Camille pour qui la douleur doit être un peu plus légère ce mardi après-midi.Une douleur à laquelle il vaut, malgré tout, mieux être habitué quand on supporte Sochaux. Ou pire, qu'on y habite.