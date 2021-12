Mehdi Benatia met un terme à sa carrière

Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. pic.twitter.com/rlxwBR58mv — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 9, 2021

AL

Mehdi stop.C'est dans un long message publié ce jeudi sur son compte Instagram que Mehdi Benatia annonce qu'il raccroche les crampons. Une nouvelle pour le moins plutôt surprenante pour celui qui n'a « que » 34 ans et surtout qui avait signé en juillet dernier un nouveau contrat de deux ans à Karagümrük . De son côté, le club turc explique que le joueuret a rompu son contrat.Formé à l'Olympique de Marseille, le natif de Courcouronnes (Essonne) a commencé sa carrière en Ligue 2 avec Tours (2006-2007) ou encore à Lorient (une apparition en 2007-2008) et Clermont (deux saisons entre 2008 et 2010). Il a ensuite gravi les échelons et connu les joutes européennes sous les couleurs de l'AS Roma, du Bayern Munich ou encore de la Juventus. Double champion d'Allemagne avec les Bavarois puis triple champion d'Italie avec la Juve, il a aussi participé à la Coupe du monde 2018 et à quatre CAN sous les couleurs du Maroc, avec qui il a vécuavant sa retraite internationale en 2019. À noter que c'est avec l'Udinese, entre 2010 et 2013, qu'il a le plus joué, disputant 92 rencontres dans le Frioul. Sa fin de carrière l'a vu explorer le Qatar (Al-Duhail SC) et les rives du Bosphore.Comme il le dit lui-même,