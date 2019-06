Megan Rapinoe, profession ventilo

Alors qu'elle a fait de la lutte contre les inégalités son cheval de bataille, Megan Rapinoe a surtout illustrer ce vendredi soir le monde qui séparait entre les Françaises des Américaines. Auteure d'un doublé, l'attaquante pourra encore profiter de ce Mondial pour s'opposer contre son propre gouvernement, tout en servant son pays.

Super-héroïne d'un pays qu'elle ne comprend pas

Get up, stand up

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Megan Rapinoe traîne depuis toujours le rôle d’une activiste. Celle qui s’obstine à ne pas se tenir le coeur, à bouger les lèvres quand retentiou à affirmer qu’elle ne mettra pas le pieds «» , afin de ne pas servir la soupe à un président auquel elle s’oppose. «» . Donald Trump a beau pester sur Twitter, grognant que «» , cela ne l’empêchera pas de militer pour l’égalité.Celle concernant sa profession, puisqu’elle est fait partie des 28 joueuses internationales à avoir déposé plainte contre sa Fédération pour « discrimination sexiste généralisée » par rapport à la différence salariale et d’investissement entre les sélections masculines et féminines (comme elle l’avait déjà fait en 2016 avec quatre autres partenaires). Emblème LGBT, Rapinoe milite aussi contre des injustices plus larges que sa propre condition, car l’attaquante du Reign de Seattle soutient publiquement depuis 2016 le footballeur américain Colin Kaepernick dans son boycott de l’hymne pour protester contre les violences policières à l’égard des Noirs. Un gros caractère et une indépendance dans ses idées qui ne l’empêchent pas, tour après tour, de rapprocher la Team US de la Maison-Blanche, où sont traditionnellement reçus les sportifs qui portent haut les couleurs américaines. Comme si ses performances alimentaient le débat qu’elle ouvre.Ce vendredi soir, c’est elle qui a éteint les rêves de la France au Parc des Princes. Et cette justicière a plutôt mis fin aux aspirations des Bleues, comme si un combat se faisait forcément au détriment des autres ? L’ailière américaine a rapiécé de deux coups de ciseaux la liste de voeux des Françaises. Celles-ci rêvaient de s’offrir un match d’anthologie et de véritablement lancer leur épopée dans une Coupe du monde à domicile, mais Megan Rapinoe s’est chargée de leur couper les jambes d’entrée, envoyant son coup-franc brossé entre les membres d’Amandine Henry, Griedge Mbock et Sarah Bouhaddi pour faire trembler les filets. Une belle brochette qui aurait pu profiter de cet électrochoc pour réellement entrer dans son match, sauf que la mèche rose restait une menace constante, profitant de sa complémentarité avec la pointe Alex Morgan.La vétérante US (33 ans), malgré ses traits tirés et les quelques tampons encaissés, a même planté une dernière banderille dans le flanc tricolore juste après l’heure de jeu en reprenant avec sang-froid un centre de filant de Tobin Heath. Les Américaines ont pu mettre en marche leur rouleau compresseur uniquement par séquences, souvent en début de période, mais cela a suffi pour garder à distance une équipe de France à réaction et à sa vedette d’inscrire son quatrième et son cinquième but de la compétition. Un doublé, comme lundi dernier face à l’Espagne. De quoi renforcer son costume de super-héroïne d’un pays qu’elle ne comprend pas toujours.Pour sa sélectionneuse Jill Ellis, cette femme est un phénomène de maîtrise : «» La France l’a bien compris, Megan Rapinoe se nourrit de ce genre de climat pour continuer de porter ses messages. «, assurait-elle à l’issue du match.Ainsi, sa meilleure des tribunes reste un terrain de foot, là où elle existe et là où elle montre qu’elle est dans le vrai. Les filles de Corinne Diacre s’en rendront peut-être compte un peu plus tard, mais c’est une grande dame qui leur a retiré leurs espoirs. Avant la rencontre, on lui demandait si ses prises de position anti-Trump participaient à la rendre plus populaire en France. «» , répondait-elle. Aujourd’hui, après avoir fait autant de mal à l’équipe de France, sa quote de popularité a certainement chuté. Mais certainement pas celle de la respectabilité.