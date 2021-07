Médias anglais et danois se chambrent par pubs interposées

Left, Sun ad in Danish paper B.T. today ('We're having you for breakfast'). Right, B.T. ad in today's Sun. pic.twitter.com/68XVy2Psdd — James Manning-Monro (@JamesManning) July 7, 2021

Un avant-match décidément copieux Ce matin, le quotidien britanniques'est payé la tête des Danois, en reproduisant leur drapeau avec une tranche de pain de mie et deux lamelles de bacon au ketchup., indique le sous-titre de la publicité. Comble du sarcasme, celle-ci a été publiée dans les pages du quotidien danoisLea également fait sa une de cette image, mais avec une légende différente., lit-on ce matin sur la couverture : une allusion aux débats, à l'heure du Brexit, autour de l'importation du bacon danois, le Danemark étant le principal fournisseur de la Grande-Bretagne en la matière.Le média scandinave avait certainement anticipé le coup bas, puisqu'il s'est également fendu d'une affiche mettant tout autant en exergue les valeurs patriotiques., message net et sans bavure tournant en dérision l'hymne anglais, qui cristallise les chambrages envers l'Angleterre depuis le début de la compétition. Ces quelques mots, sur un fond représentant le drapeau danois, et surplombant une flopée de vikings armés jusqu'aux yeux, référence aux peuples danois qui prirent le contrôle du sud de l'île britannique à la fin du IXsiècle, et que l'on rebaptisera les Normands. Illustration publiée... dans l'édition du jour duUn retour aux sources, donc, de chaque côté de la mer du Nord.