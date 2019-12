Mediapro-Canal : deux prétendants pour un seul trône

Alors que Mediapro a précisé ce jeudi aux patrons de clubs de Ligue 1 son futur projet de chaîne pour diffuser le championnat de France, le groupe espagnol semble fragilisé par la contre-attaque d'envergure opérée par Canal + ces derniers mois. La chaîne du groupe Vivendi vient de récupérer 76 matchs de l'élite française dans son escarcelle, comme d'acquérir les deux affiches les plus prestigieuses de la C1 par journée, sur la période 2021-2024. Voilà qui augure une baston d'envergure entre deux géants médiatiques qui ont misé énormément sur un sport, le football, qui ne rapporte pas toujours autant qu'il ne coûte...



Le tournant des droits de la C1

Canal-Bein, bromance TV

En attendant le 5 août

Par Adrien Candau

Propos de Pierre Maes recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» A la sortie de la présentation que Mediapro vient d'effectuer auprès des présidents de clubs lors de l'assemblée générale de la LFP ce jeudi, Julien Bergeaud, le directeur général du groupe espagnol en France, se veut rassurant. Son nouvel employeur est venu démontrer aux gros poissons du foot hexagonal qu'il avait les épaules pour faire de la Ligue 1 une affaire qui roule, télévisuellement parlant. Pari gagné, à en croire Noël Le Graët, pour qui «» Derrière le voile optimiste des discours des uns et des autres, les impitoyables réalités du marché ont pourtant rattrapé Mediapro : à la mi-décembre, le nouvel entrant sur le marché des droits TV du foot français n'a que la Ligue 1 à proposer à ses futurs téléspectateurs, pour les saisons à venir.Mediapro aura pourtant bien tenté de diversifier son offre. Mais la firme du Catalan Jaume Roures s'est prise en pleine poire la concurrence, notamment celle de Canal. Chauffé à blanc après avoir vu dans un premier temps les droits de la Ligue 1 lui passer sous le nez, la chaîne du groupe Vivendi s'est partagée avec beIN les droits de la C1 de 2021 à 2024, moyennant la somme record de 375 millions d'euros : Canal aura les deux grosses affiches, du mardi et du mercredi, tandis que beIN Sports aura le reste des rencontres. Et Mediapro dans tout ça ? La chaîne espagnole a comme l'impression de s’être fait légèrement entubée par la concurrence.Jaume Roures avance que, suite à la dernière offre du tandem Canal-beIN, l'UEFA n'aurait pas donné à Mediapro la possibilité de surenchérir : «» Si l'UEFA semble avoir privilégié le duo Canal-beIN, c'est peut être aussi parce qu'il lui offre plus de garanties financières : «décrypte Pierre Maes, ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique et auteur duAutre problème, Mediapro a du composer avec deux concurrents, Canal et beIN, qui semblent faire front commun. Alors que beIN a revendu à Canal moyennant 330 millions d'euros 76 affiches de Ligue 1 par saison de 2020 à 2024, le rapprochement entre les deux groupes semble ne faire désormais de mystère pour personne. Plus significatif encore, à en croire, la chaîne cryptée deviendra à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de beIN Sports sur toutes les plateformes. «poursuit Pierre Maes.Avant cela, Canal+ avait par ailleurs repris à SFR les droits de la Premier League anglaise, pour 115 millions d’euros. Si la chaîne cryptée dispose désormais d'un catalogue footballistique aussi copieux que diversifié, la facture est donc particulièrement salée (autour de 750 millions d'euros pour l'ensemble des droits TV du foot récemment acquis par Canal). «estime Pierre Maes.De son coté, Mediapro a déboursé autour de 780 millions d'euros pour les droits de la seule Ligue 1 et annonce toujours que le groupe proposera une chaîne qui coûtera 25 euros par mois au spectateur. Un tarif élevé, qui en laisse plus d'un circonspect quant au réalisme des objectifs de la chaîne, qui vise au moins 3 millions d'abonnés. «nuance Pierres Maes.Ces garanties pécuniaires ne semblent officiellement pas inquiéter les présidents des clubs de Ligue 1, mais ont peut être influencé l'UEFA dans sa décision d'attribuer les droits de la C1 à Canal et beIN, plutôt qu'au groupe sino-espagnol. Il faudra donc attendre que Mediapro mette concrètement la main au portefeuille, pour savoir si le nouvel entrant à réellement ce qu'il faut dans le ventre pour se faire une place sur le marché impitoyable des droits TV du foot français.