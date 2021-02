Liverpool rechute contre Brighton

28

Liverpool (4-3-3) : Kelleher - Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson - Wijnaldum (Oxlade-Chamberlain, 64e), Thiago, Milner - Shaqiri (Origi, 64e), Salah, Firmino (Jones, 79e). Entraîneur : Jürgen Klopp.





Brighton (3-5-2) : Sanchez - White, Dunk, Webster - Burn, March (Lallana, 67e), Alzate, Gross, Bissouma - Trossard (Zeqiri, 87e), Maupay (Connolly, 83e). Entraîneur : Graham Potter.

Marquer son premier but en Premier League à Anfield,Steven Alzate, 22 ans, a endossé le costume de bourreau de Liverpool ce mercredi. À la réception d'une tête de Dan Burn (56), le Colombien a ouvert son compteur en Premier League au pire moment pour les, stoppés dans leur élan après deux victoires de rang. Le champion a éprouvé les plus grandes difficultés du monde à bouger une équipe de Brighton bien organisée. Comme un symbole, Mohamed Salah n'a pas réussi à régler la mire, frappant hors-cadre alors qu'il se présentait seul dans la surface (3) et sur un bon service de Trent Alexander-Arnold (70). Un manque d'inspiration qui coûte cher puisque le leader, Manchester City, se trouve désormais à sept points avec un match en moins.Les, à l'inverse, ont mis Caoimhin Kelleher à contribution. Le suppléant d'Alisson, malade, a notamment dû intervenir sur une frappe au sol de Pascal Gross (74) et sur une tentative de Leandro Trossard dans un angle fermé (81). Sans compter des occasions à mettre au crédit de Dan Burn (24), Solly March (34) et Neal Maupay (45+1), non cadrées. Brighton n'aura pas volé sa victoire et reste sur un petit nuage, après sa victoire contre Tottenham. Les hommes de Graham Potter montent au quinzième rang et se targueront d'avoir pris quatre points face au champion, cette saison.Un champion qui pourrait définitivement laisser filer sa couronne contre City, ce dimanche.