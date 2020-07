Mbappé sur la jaquette du jeu FIFA 21

Cover Star Can’t wait to play this!Proud to be the #FIFA21 cover star Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

GL

Et 99 de vitesse.Ce n'est pas une grande surprise, l'information ayant déjà quelque peu fuitée avec la bande d'annonce sortie le 19 juin dernier, mais Kylian Mbappé sera bel et bien présent sur la jaquette de FIFA 21. Le Français sera donc l'ambassadeur du jeu dont la sortie est prévue pour le le 9 octobre. Deux couvertures ont été dévoilées ce mercredi, dont une «» .L'attaquant du PSG s'affiche notamment avec le nouveau maillot de son club, dans des couvertures originales, qui mettent en scène le champion du monde avec plusieurs clichés. Traditionnellement, une seule photo illustrait l'athlète. Mbappé s'est réjoui dans la foulée sut Twitter : «» .Après Ronaldinho, Giggs, Davids et autres Messi, le voilà pleinement intégré à la grande famille de la jaquette.