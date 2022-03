Mbappé, sponsor principal de l'équipe de France

Laissé sur le banc contre la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé était bel et bien sur le terrain ce mardi à Villeneuve-d’Ascq. Dommage pour la défense sud-africaine, mise au supplice par la technicité et la vivacité de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Celui-ci a profité de la soirée pour inscrire, déjà, ses 25e et 26e buts sous le maillot bleu. A priori pas les derniers.

1 - Kylian Mbappé avec la France v Afrique du Sud ce soir :12 tirs6 tirs cadrés20 touches dans la surface adverseAucun autre joueur ?? n'a atteint ces chiffres lors d'un même match depuis 2006. Roi. #FRAAFS pic.twitter.com/MV2yogo9aP — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2022

Attaque au lance-flammes

« J’ai toujours voulu être le premier partout »

Par Quentin Ballue

L’équipe de France n’avait pas laissé un souvenir impérissable à Pierre-Mauroy, dont le public n’avait pas vu le moindre but contre la Suisse le 19 juin 2016. Les supporters devraient en revanche un peu plus se rappeler la prestation des Bleus ce soir face à l’Afrique du Sud. Une victoire 5-0, un match maîtrisé et 27 tirs dont 16 cadrés. Les champions du monde ont fait ce qu’il fallait pour pousser les supporters à se lever. Et dans ce registre, le meilleur reste encore Kylian Mbappé. Muet lors de la déculottée subie pour son retour à Louis-II , le Bondynois a pris un bon bol d'air dans le Nord et retrouvé le sourire en martyrisant les. Deux buts, une passe dé, des accélérations fulgurantes et des crochets foudroyants : Mbappé leur a tout fait.La réception de l'Afrique du Sud était avant tout l'occasion pour Didier Deschamps de renforcer les automatismes de son 3-4-1-2, qui avait donné satisfaction lors dude la Ligue des nations. Pour Kylian Mbappé, c'était surtout l'occasion de s'amuser. À la mi-temps, l'inoxydable Fred Calenge a demandé au sélectionneur s’il trouvait son joueur stratosphérique. DD n’a eu d’autre choix que de répondre par l'affirmative :La défense sud-africaine était alors déjà grièvement brûlée. Elle a fini totalement carbonisée.Mbappé s'est échauffé avec un enchaînement petit pont - frappe lointaine qui fleurait bon le Cristiano Ronaldo de l'époque Sir Alex Ferguson. Tout au long du match, l'attaquant de 23 ans a cherché les redoublements et les combinaisons dans les petits espaces, donnant le tournis à ses vis-à-vis. Nyiko Mobbie s'est pris un courant d'air à la 45, avant de souffler un bon coup en voyant la frappe du Français stoppée par Ronwen Williams. Le portier n'avait toutefois rien pu faire à la 23sur un délice de ballon enroulé venu nettoyer la toile d'araignée. Un bijou signé de la pointe du pied, d'un M qui veut dire Mbappé.Avec plus de 80 ballons touchés et 12 tirs, Mbappé était partout sur la pelouse de Pierre-Mauroy. À la finition, quand le portier a dévié sa tentative sur la barre (52), qu'il a contrôlé le cuir derrière sa jambe d'appui pour frapper en force (63), ou qu'il a crocheté Siyanda Xulu pour obtenir un penalty, qu'il a lui-même transformé (76). À la passe, aussi, avec un caviar pour Lucas Digne, qui a trouvé le montant (64), un centre au deuxième poteau pour Paul Pogba, dont la remise offrira un but à Wissam Ben Yedder (82), et une passe dé pour Mattéo Guendouzi (90+2).Buteur et passeur lors de ses cinq dernières sélections, Mbappé affiche des stats effarantes depuis la fenêtre internationale d'octobre : neuf buts, cinq passes décisives. Son doublé ce mardi lui permet d'égaler Sylvain Wiltord avec 26 buts sous la tunique frappée du coq, et de déjà lorgner le top 10 des meilleurs réalisateurs de l'histoire des Bleus, dont le ticket d'entrée est à 28 buts, le total de Youri Djorkaeff., a-t-il glissé au micro de TF1, avant d'évoquer les 51 buts de Thierry Henry :Impossible ne sera jamais Mbappé.