Mbappé s’entraîne quotidiennement dans les locaux de l’AS Monaco

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Depuis mercredi dernier, les joueurs de l’AS Monaco accompagnés du staff de Philippe Clement ont pris la direction du Portugal pour la suite de la traditionnelle présaison après trois matchs dans leur centre d’entraînement de La Turbie. Et depuis que les propriétaires sont partis, c’est un ancien de la maison qui a les clés de la résidence rouge et blanche. Oui, depuis mercredi dernier, Kylian Mbappé s’entraîne quotidiennement dans le centre de performance flambant neuf de la Principauté.Selon les informations de RMC Sport, celui qui a porté les couleurs de l’AS Monaco entre 2013 et 2017 aurait obtenu l’accord de la direction monégasque dans la plus grande discrétion pour avoir accès aux locaux depuis mercredi. Mbappé rejoindre le Camp des Loges dès lundi, mais en attendant, l’attaquant parisien de 23 ans s’entraîne aux côtés de ses frères Ethan Mbappé et Jirès Kembo dans des séances encadrées par son père, Wilfrid Mbappé., raconte un témoin au micro du média français.C’est bien connu, on n'est jamais mieux que chez soi non ?