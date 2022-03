Mbappé chasse partenaires particuliers

Kylian Mbappé a provoqué un petit tremblement de terre lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Et pas des moindres, puisqu’il a refusé de participer aux activités "sponsors" organisées par la FFF. Ou comment toucher au nerf de la guerre.

Justice sociale ?

Paradoxes et conséquences

Par Nicolas Kssis-Martov

La scène devait être ubuesque. Un Noël Le Graët tentant de convaincre au téléphone Kylian Mbappé de sortir de sa chambre pour se rendre aux opérations marketing de la FFF pour des sponsors (Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola et Konami, en l'occurence) qui monnayent cher leur droit d’entrée. Que le refus de l’attaquant parisien puisse provoquer un tel mélodrame s’explique pourtant aisément. Les partenariats pèsent autour de 100 millions d’euros dans un budget fédéral (en difficulté depuis la pandémie et l’élimination précoce à l’Euro 2021) qui approche les 240 millions. Or l’équipe de France constitue le principal actif de l’entreprise FFF. Les stars tricolores apportent une inestimable valeur ajoutée à ce formidable produit d’appel et donnent l’opportunité donc pour des marques d’utiliser leur image, habituellement verrouillée dans le cadre de contrats personnels ou via leurs clubs. Dans un football professionnel dominé par les enjeux économique, la sélection nationale ne se résume plus seulement à une simple consécration sportive ou une respectable fierté patriotique.L’absence d’un des Bleus les plus emblématiques et populaires sur un tournage publicitaire ne peut se réduire a une péripétie ou une brouille passagère. Son penalty raté contre la Suisse et le sentiment d'abandon qui en a découlé chez lui n'a par exemple aucun rapport là-dedans. En boycottant ces événements marketing, le Parisien ébranle un édifice et impose un précédant qui pourrait déstabiliser un des axes fondamentaux de la marchandisation de l’équipe de France par la FFF. Là est le nœud de l’affaire, et se profile en arrière-plan la question centrale de savoir où finit tout cet argent. Il sert bien sûr en partie à financer les primes des joueurs, qu’ensuite certains, selon leur bon vouloir redistribue à leur club formateur amateur ou d’autres œuvres caritatives. Par ailleurs Kylian Mbappe utilise plus largement ses droits d’images (d’où le petit problème d’hier), au sens large, pour subventionner des associations. L’entourage de ce dernier a laissé entendre qu’il s’interrogeait sur la manière dont cette manne était redistribuée, notamment en direction du « foot d’en bas » , dont par ailleurs sont issus tous les internationaux. Ce doute sur le peu d’esprit partageur de la Fédé remonte régulièrement des districts ou a pu s’exprimer lors des élections internes par la voix d’Éric Thomas, président de l'AFA. En pointillé : c'est un tabou de la justice sociale autour de ce bien commun qu’est l’EDF qu'on est au jour. Enfin, Kylian Mbappé a laissé filtrer ses doutes sur la dimension éthique de quelques-uns de ces fameux partenaires, demandant davantage de dialogue avec la Fédé à ce propos.KM7 est effectivement le premier à aller au clash sur cet terrain. Quitte à briser la douce quiétude d’une équipe de France qui, depuis Knysna, vit dans la hantise de tous remous ou comportements qui pourraient froisser l’opinion. Certes Kylian Mbappé n’est pas Nicolas Anelka, et son geste possède davantage de portée et de signification. Toutefois, les sueurs froides qui coulent dans le dos des cadres et du staff doivent un avoir léger arrière goût sud-africain. D’autant qu’il est impossible d’ignorer les arguments du joueur parisien. En particulier sur la redistribution en direction du foot amateur ou sur l‘exigence globale en terme de valeurs envers une FFF, qui exerce avec les Bleus une délégation des service publique de l’État pour « nous » représenter.Naturellement, Kylian Mbappé s’avère moins regardant ou critique concernant le beau salaire qu’il touche au PSG de la part de QSI. On attend toujours toujours sa prise de conscience sur ce qui se passe au Qatar autour de l’organisation ou la tenue de la Coupe du monde dans l’émirat. Enfin d’autres observateurs y décèleront une énième démonstration d’un caractère hautain, voire arrogant, exigeant des passes-droits à l’abri de son statut hors normes et de titulaire évident, justifié par ses prestations balle au pied, aussi bien en sélection qu’au PSG. Cette mini-crise pose néanmoins sur la table quelques problématiques de fond sur ce qu’est devenue l’équipe de France, une responsabilité qui échoit d’abord à la FFF. Comment éteindre l’incendie ? Impossible de sanctionner véritablement un Mbappé avec son totem d’immunité, ou de le renvoyer dans ses chaumières. Il s’agirait d’une décision par trop impopulaire ou indéfendable. Il doit y avoir de jolies cernes ce matin dans les bureaux direction de la FFF ou dans l’encadrement des Bleus a Clairefontaine.