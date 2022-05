Mbappé, las des as

Passé maître dans l’art, parfois délicat, de la communication, Kylian Mbappé, si prompt à s'exprimer sur tous les terrains, refuse pourtant de le faire concernant son avenir. Une manière de ménager ses prétendants mais qui pourrait bien avoir des conséquences sur son image tant cette situation ne semble qu'avoir déjà trop duré.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Quitter le capharnaüm du Paris Saint-Germain pour rejoindre Madrid et s'éclater avec son pote Karim Benzema ou rester dans la capitale pour tenter d'aller conquérir l'Europe avec Lionel Messi et Neymar ? Incertain depuis l'été dernier, l'avenir de Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi proche d'être scellé que jeudi dernier. Aux alentours de 20 heures,lâche ce qui s'apparente à une véritable bombe : l'international français serait en passe de prolonger son bail avec le PSG. Moyennant un contrat hors norme, Kyky aurait accepté de passer deux années de plus, avec une autre en option, en France. Seulement voila, sur le terrain comme en coulisses, rien n'est jamais simple lorsqu'il s'agit de suivre l'ancien Monégasque. 40 minutes plus tard, Fayza Lamari, sa mère, indique sur les réseaux sociaux n'avoirUn rebondissement de plus dans un dossier qui n'a déjà que trop traîné en longueur.Après ses envies de départ l'été dernier, finalement avouées au début de l'automne, Mbappé bénéficie d'un tirage au sort plutôt favorable pour ses desseins personnels en tombant face à ladès les huitièmes de Ligue des champions. Cette affiche offre au Français la possibilité de se montrer plus que discret sur son futur. Ce qui l'intéresse à ce moment-là : crier au et fort qu'il souhaite gagner la Coupe aux grandes oreilles avec les Parisiens cette année. Aucune mention de sa future destination ou d'une quelconque prolongation. Mais, depuis le 9 mars denier et cette douloureuse élimination à Santiago-Bernabéu, plus rien n'empêche désormais le Bondynois de clarifier sa situation. Pourtant, à la place, il se contente de quelques déclarations par-ci, par-là en zone mixte ou en conférence de presse, se montrant même parfois passablement agacé par une situation dont il est pourtant le principal responsable. Et ce qui pouvait un temps être perçu comme du respect envers les deux camps commence désormais à lasser toutes les parties, et ce quelle qu'en soit l'issue. D'autant plus que celui qui aspire à devenir Ballon d'or un jour n'en est pas à son coup d'essai.Juillet 2017, fraîchement auréolé de son premier titre de champion de France avec l'ASM, Mbappé multiplie les rendez-vous avec les plus grands clubs européens malgré sa volonté affichée de poursuivre sur le Rocher. Moment choisi par celui qui n'a alors que 18 ans pour faire une petite mise au point sur ses réseaux sociaux. Dans ce qu'il appelle lui même une, le joueur aux 54 sélections avec les Bleus révèlent ... le modèle de chaussures avec lequel il évoluera pour la saison suivante. De quoi jouer avec les nerfs des suiveurs de l'ASM.Une mise en scène qui tranche avec celle de certains de ses coéquipiers ayant quitté la Principauté avec un peu plus de classe. Et qui lui vaudra également quelques sifflets et noms d'oiseaux lors de ses retours sur la pelouse de Louis II. Une situation qui pourrait bien à nouveau se produire, ou se reproduire, à Madrid ou à Paris, si Mbappé, ou son entourage, ne mettent pas rapidement les choses au clair concernant son avenir. A moins que le joueur ne préfère tout simplement attendre la prochaine cérémonie de remise des trophées UNFP, le 14 mai prochain. Un terrain de jeu qu'il avait déjà choisi pour réclamer plus de responsabilités au sein du club parisien au moment d'être élu meilleur joueur du championnat en 2019. Sauf que, ce qui n'avait pas ressemblé à une excellente idée à l'époque, ne semble pas plus l'être aujourd'hui. A ceci près qu'elle aurait au moins le mérite de clore un feuilleton qui n'en finit plus de s'éterniser.