Mbappé : « Je voulais montrer que c'est difficile de se passer de moi »

3

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Indispensable, et le pire c'est qu'il le sait. Auteur d'un triplé et d'une passe décisive en une grosse vingtaine de minutes après son entrée en jeu face à Bruges , ce mardi soir en Ligue des champions (0-5), Kylian Mbappé a montré une nouvelle fois que, plus que jamais, il y a un PSG avec et sans lui. De retour de blessure, l'international français est décisif à chacune de ses - courtes - apparitions. Et a rendu de plus en plus difficile pour Thomas Tuchel de l'écarter, même pour le préserver., a-t-il déclaré au micro de RMC Sport après le match.Ah bah mission accomplie, c'est le moins qu'on puisse dire.