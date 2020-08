Un 4-4-2 losange pour le PSG, avec Neymar en 10

1

Fin des spéculations.Les compositions d'équipe pour le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Atalanta sont tombées. Et comme attendu côté parisien, c'est bien Ander Herrera qui complète le milieu de terrain aux côtés de Marquinhos et Idrissa Gueye. Juan Bernat et Thilo Kehrer sont bien présents dans les couloirs, tout comme Neymar, Sarabia et Icardi, en charge de l'animation offensive. Kylian Mbappé est bien présent sur le banc, lui qui devrait être apte à entrer en jeu, comme l'a précisé Thomas Tuchel mardi soir.Du côté de la, Gian Piero Gasperini a dû composer sans deux éléments essentiels : son gardien Perluigi Gollini et le buteur Josip Iličić. L'ancien milieu de terrain de Monaco est ainsi titulaire comme milieu offensif. Dans le couloir droit, Hateboer est en revanche préféré au Belge Timothy Castagne.