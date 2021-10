Quelques jours après avoir admis à L’Équipe qu’il avait songé à appuyer sur pause avec les Bleus après son tir au but manqué contre la Suisse à l’Euro, Kylian Mbappé a conjuré son mauvais sort en inscrivant le but de l’égalisation française dans une seconde période de très haut niveau. La preuve que quand on est tout en bas, on ne peut que remonter.

En seconde période, c'était Maestro Mbappé

Une remontée qui restera, et une place en finale. Super travail de toute l’équipe.Rendez-vous dimanche !!!!! ALLEZ LES BLEUS ?????????? pic.twitter.com/0CVlBeRrgg — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 7, 2021

Tout est pardonné

Par Alexandre Aflalo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mises côte à côte, le contraste entre les deux images est saisissant. 28 juin dernier, au plus fort de la nuit bucarestoise, Kylian Mbappé est seul. Seul face à son échec, seul face à ses doutes, seul sur le terrain, où ses coéquipiers ne se bousculent pas pour venir lui glisser un petit mot, une petite accolade. 101 jours plus tard, les choses ont bien changé. À la 69minute de ce France-Belgique, en demi-finales de la Ligue des nations, lorsque l’arbitre décide d’accorder un penalty aux Bleus après visionnage de la vidéo, Kylian Mbappé ne se défile pas. Pourtant, d’autres sont candidats à transformer la sentence et marquer ce précieux but du 2-2. Le Parisien joue à quitte ou double. Et lorsqu'il catapulte la gonfle du point de penalty à la lucarne droite de Thibaut Courtois, cette fois-ci, ce sont tous les Bleus qui se dirigent vers lui comme un seul homme pour célébrer. Et avec eux le public français, le même qui lui avait tant fait de mal après son face-à-face perdu avec Yann Sommer.Parce que le destin fait décidément bien les choses, parfois, ce retour en grâce, dans un match au scénario rocambolesque dans lequel Kylian Mbappé aura grandement contribué à la remontée française en seconde période, intervient trois jours après l’interview fleuve de Kylian Mbappé dans le journal L’Équipe . Celui dans laquelle il disait avoir senti, après la Suisse,pour l’équipe de France et même songé à faire une pause :(...)Après avoir vidé son sac, Kylian Mbappé savait que sa performance serait plus regardée que celles des petits copains. Il a donc fait ce qu’il faisait de mieux, et apporté la meilleure réponse possible : celle du terrain. Impliqué sur les trois buts français – il est passeur décisif pour Benzema sur le premier après un festival dans la défense belge, transforme le penalty sur le deuxième et est au départ de l’action sur le troisième – le Bondynois a livré un second acte de très grande qualité, qui se traduit en chiffres dans sa copie globale : 5 tirs (1français), 2 cadrés (1), 1 passe décisive, 3 centres (1), 80 ballons touchés, 16 duels dont 75% remportés (3français). Mbappé a joué juste, bien, a certes perdu beaucoup de ballons (21), mais a été en réussite dans le dernier geste, tout ce qui manquait à son Euro.Lui qui nous avait habitué depuis ses plus jeunes années à une constance dans l’excellence, et avait connu avec l’Euro son premier gros échec, apprend désormais que la seule direction qu’il est possible de prendre lorsque l’on a touché le fond, c’est vers le haut. Il apprend surtout, même s’il le savait sans doute déjà, que le public est volage, et qu’il est prêt à pardonner à peu près tout si tant est qu’il y a une victoire contre la Belgique au bout. Un public qui doit se sentir tout bête, ce soir, en s’imaginant qu’il aurait pu pousser hors de l’équipe de France un garçon qui, s’il n’y a pas toujours brillé, affiche à seulement 22 ans des statistiques de golgoth (50 sélections, 18 buts, 17 passes décisives) et a le don de se rendre indispensable dans ce genre de moments. C’est un peu le truc, avec Kylian Mbappé : peu importe à quel point on le remet en question, peu importe la dimension démesurée des attentes placées en lui, au bout du compte il nous rappelle toujours qu’il est bel et bien un joueur hors du commun.