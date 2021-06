Mbappé : de la Suisse dans les idées

Contrairement à Karim Benzema et Antoine Griezmann, Kylian Mbappé n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans cet Euro 2020. De quoi s’inquiéter ? Pas vraiment, tant le Parisien a pesé dans l’animation offensive française sur les trois premiers matchs. Mais un but – ou deux, ou trois – contre la Suisse lancerait définitivement sa compétition.

France Suisse Euro 2020 - Huitièmes de finale Diffusion sur

Les statistiques « invisibles »

L'important, c'est les trois buts

Depuis que Luis Godinho a donné le coup d’envoi de France-Pays de Galles, premier match de préparation des Bleus à l’Euro le 2 juin dernier, la France entière était tellement préoccupée à attendre un but de Karim Benzema que ses deux compères d’attaque sont passés entre les gouttes. Au mieux, on les citait pour expliquer comment leurs qualités et leur talent allaient être sublimés par - et sublimer aussi - celui du buteur madrilène. Mais maintenant que KB19 a planté ses deux buts contre le Portugal de son pote Ronaldo, c’est toute une nation soulagée qui peut désormais se concentrer sur autre chose. Antoine Griezmann ? Son but égalisateur contre la Hongrie et ses courses défensives dignes de ses plus belles années madrilènes font l'unanimité. Kylian Mbappé ? Voilà un attaquant français qui n’a pas encore marqué, alors qu’on n’en attendait pas moins de lui.Pas grand monde ne pourrait tirer de leçon définitive du fait que l’attaquant parisien n’a pas inscrit son nom au tableau d’affichage de la phase de groupes de l’Euro. Mais cela dit, il n’est qu’à un match sans marquer qu’on ne commence vraiment à se faire du mauvais sang. Non pas que sa phase de groupes ait été mauvaise, loin de là. Sur son côté gauche, il est resté l’un des joueurs français les plus dangereux, selon les statistiques d’Opta partagées dimanche par– sur les trois matchs, on compte 8 tirs, dont 6 contre la Hongrie, 3 cadrés, 27 ballons touchés dans la surface adverse, 17 dribbles tentés, 4 fautes subies – et il a, surtout, été impliqué indirectement sur trois des quatre buts français. Son appel sur le centre de Hernandez contre l’Allemagne pousse Hummels à la faute, c’est lui qui efface Nego et fait un centre (contré par Orbán) vers Griezmann contre la Hongrie, et enfin c’est lui qui obtient le penalty transformé par Benzema contre le Portugal. Une influence énorme, et invisible dans les statistiques « majeures » . D'autant que sans un vilain hors-jeu à l’heure de jeu contre les Allemands, il aurait même déjà inscrit un but (somptueux), et ce faux débat n’aurait finalement pas lieu d’être.Pour se référer à l’autre grande compétition que le numéro 10 des Bleus a jouée, il avait déjà inscrit son petit pion syndical contre le Pérou, lors de la deuxième journée de groupes du Mondial russe. Avant de complètement lâcher les chevaux contre l’Argentine et de sortir un match absolu. C’était en huitièmes de finale, et ça tombe bien : le match de ce lundi soir, contre la Suisse, en est également un. Kylian Mbappé, on le sait, est un joueur qui prospère à l’approche de matchs à enjeux, qu’il veut toujours marquer de son sceau – bien que ce ne soit pas toujours le cas avec le PSG. On le sait, aussi, c’est un garçon qui est extrêmement attiré par les chiffres, surtout les siens, au point qu’on ne sait aujourd'hui que trop bien qu’il compte ses buts inscrits à l’entraînement. Le fait que son compteur dans cet Euro soit toujours bloqué à zéro, quand celui de ses deux comparses d’attaque a déjà été débloqué, mais aussi quand celui des autres attaquants de sa trempe compte déjà au moins deux ou trois buts, doit forcément le frustrer. Le piquer., observait samedi en conférence de presse son coéquipier au PSG Presnel Kimpembe.La phase de la compétition où les points ont de l’importance étant désormais derrière nous, les buts sont de nouveau les bienvenus. À Kylian de jouer.