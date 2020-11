Mbappé dans la course au titre de joueur du siècle

1

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modrić, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Nommer le joueur du siècle en 2020, vraiment ?En fin d'année, la cérémonie des Globe Soccer Awards, organisée par l’association européenne des clubs (ECA) et celle des agents (EFAA), récompensera le joueur du siècle sur la période 2001-2020. Non-sens ? Sans doute, mais pas assez pour que cet évènement fasse les choses à moitié. Parmi les 28 nommés pour ce joueur du cinquième du siècle, on retrouve Mbappé donc, ainsi que Salah, Ramos et Ibrahimović en plus de quelques retraités tels que Lampard, Totti, Gerrard ou Pirlo.Le prix du joueur de l'année sera quant à lui décerné à l'un des huit nommés parmi lesquels on retrouve Immobile, Gnabry ou Marquinhos. Enfin, et pour conclure, le coach de l'année sera à choisir entre dix candidats incluant notamment Zidane, Deschamps, Lippi, Del Bosque ou Löw.Rappel : un trophée avec le motdans son nom ne vaut théoriquement rien.