Mbappé-Cavani-Neymar, les étoiles contraires

Alors que la hiérarchie était clairement établie la saison dernière, avec un Neymar comme figure de proue, le Mondial russe pourrait redistribuer les cartes entre les trois attaquants du PSG. Car le mois dernier a réservé un sort bien différent à chacun d'eux et c'est Kylian Mbappé qui pourrait prendre les choses en main. Si tant est qu'on lui en laisse la possibilité.

Mbappé, Cavani, plus que des guest-stars

Le Ney retroussé

Par Mathieu Rollinger

Jusqu’en juin, les rôles étaient parfaitement distribués au sein du trio offensif parisien, chacun récitant un texte écrit sur mesure. Au visage familier d’ Edinson Cavani de rassurer des supporters prêts à lui passer ses faux raccords vu l’intensité qu’il met pour défendre leurs couleurs. À Neymar Junior la tête d’affiche, star internationale censée ancrer le projet parisien dans une dimension globale et glaner les statuettes. À l’espoir Kylian Mbappé une place dans une super-production pour entrer progressivement dans le costume de crack. Pour caricaturer : le passé, le présent et le futur. Mais le Mondial a agi comme une ellipse et c’est tout un équilibre qui s’en trouve chamboulé.À leur retour à Paris, c’est un décor modifié que découvrira le trident offensif parisien, avec un nouveau chef op’ aux manettes : Thomas Tuchel . Entre l’entraîneur et ses joueurs, l’heure est pour l’instant aux formules de bienséance. Quand le Français se languit d’attaquer «» , le Brésilien se contente d’une courbette consensuelle pour accueillir «» , avec qui il «» . Des politesses renvoyées à leurs expéditeurs. «, assurait l’Allemand ce week-end face à la presse.» . Un temps de latence qui pourrait avoir une incidence sur les rapports de force entre les trois membres de la MCN.La principale variable concerne forcément Kylian Mbappé, désormais estampillé des labels «» et «» . Toute personne drapée de ce nouveau statut serait tentée de jouer des coudes pour truster le devant de la scène. Celui-ci s’est déjà emparé d’un numéro 7 plus conforme à sa stature et aux exigences marketing que son ancien 29 de rookie. Les bruits qui envoyaient « KM7 » du côté du Real Madrid il y a quelques semaines ont été arrachées comme des mauvaises herbes par l’ancien Monégasque et son entourage. «, assurait-il après la finale de Moscou.» C’est donc avec le club de la capitale que le gamin de Bondy cherchera à poser un peu plus son empreinte. Alors qu’il s’était fait assez petit la saison dernière, acceptant de suivre le sillage de ses aînés, il paraît aujourd’hui en position de force pour négocier ses conditions. Et s’il doit revendiquer une place en pointe, rien ne dit qu’il s’en privera.Et c’est donc Edinson Cavani qui pourrait en payer les conséquences. L’Uruguayen sort lui d’une Coupe du monde où il a plus que tenu son rang, disputant le rôle de leader de sa sélection à Luís Suárez. Son absence à cause d’une blessure subie après avoir planté un magnifique doublé contre le Portugal en huitièmes s’était d’ailleurs fait ressentir face à la France au tour suivant. Une casquette de patron qu’on a toujours eu du mal à lui confier au PSG. D’où les déclarations de son père, regrettant le temps où son rejeton bénéficiait de plus de considération en Italie. «, rappelait le patriarche sur Fox Sports Uruguay.[...]» De quoi relancer les rumeurs d’un retour vers la Botte, mais aussi remettre en cause les passe-droits conférés à l’autre star sud-américaine de l’effectif parisien, Ney.Car s’il y en a un qui doit se mettre sur le chemin de la réhabilitation, c’est bien l’artiste brésilien. Après avoir exaspéré la Terre entière à force de roulades, de larmes et de lambrettas, le numéro 10 parisien a connu un dur retour à la réalité. «, avouait l’attaquant brésilien à l’AFP.[...]» Les spéculations autour d’un départ, au Real notamment, semblent désormais closes, l’va devoir courir après sa légitimité. Et cela passera peut-être par accepter de ne pas être le seul astre dans le ciel parisien.