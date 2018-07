Mbappé a fini le Mondial blessé

1

Une simple broutille pour le gamin.Ce samedi, le journalrévèle que Kylian Mbappé a disputé la demi-finale et la finale de la Coupe du monde touché au dos. S'il avait assuré au staff qu'il pouvait «» , sa blessure était visiblement assez grave. En effet, le joueur se serait bloqué trois vertèbres à la suite d'un faux mouvement dans sa chambre d'hôtel. Absent de l'entraînement à la veille de la rencontre contre la Belgique , l'attaquant parisien a reçu de nombreux soins pour récupérer au plus vite.Pour ne pas alerter la presse, mais aussi les adversaires, consigne a été donnée à Kylian Mbappé d'avoir la démarche la plus naturelle possible. Blessure ou pas, l'ancien monégasque aura réalisé des prestations XXL lors des deux dernières rencontres des Bleus, signant même le dernier but tricolore en finale contre les Croates.Une manière comme une autre d'égaler les records de précocité d'un certain Pelé