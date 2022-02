Mayence renverse le Bayer Leverkusen

Mayence (3-4-2-1) : Zentner - Niakhaté, Hack, Bell - Martín, Koch (Boëtius, 82e), Stach (Barreiro, 90e+2), Widmer - Jae-sung Lee (Stöger, 69e), Burkardt (Burgzorg, 82e) - Onisiwo (Ingvartsen, 82e). Entraîneur : Bo Svensson.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié - Andrich, Demirbay (Aránguiz, 72e) - Adli (Paulinho, 72e), Wirtz, Diaby - Schick (Alario, 49e). Entraîneur : Gerardo Seoane.

En ouverture de la 23journée de Bundesliga ce vendredi soir, la MEWA Arena de Mayence a assisté à une opposition pleine de rebondissements dans le haut de tableau entre Mainz et le Bayer Leverkusen (3-2).Dans une première période rythmée, les hommes de Gerardo Seoane ont su se sortir du piège mayençais peu avant la pause. Robert Andrich a d'abord pensé ouvrir la marque d'un joli plat du pied droit mais Robin Zentner s'y est opposé d'une claquette ferme (16). Une occasion à laquelle Karim Onisiwo, servi en retrait par Jonathan Burkardt, a répondu, sans toutefois pouvoir ajuster sa reprise (30). Il a alors fallu attendre les ultimes instants pour voir Patrik Schick tenter sa chance de loin et Moussa Niakhaté détourner le cuir au fond. Trois tirs, un but pour les Rouge et Noir (en bleu aujourd'hui).De quoi réveiller les hôtes, galvanisés au retour des vestiaires et dont l'une des rares situations a trouvé la faille. Sur un coup franc idéalement placé, Aarón Martín est effectivement parvenu à tromper Lukáš Hrádecký d'une sublime frappe. Une réalisation doublée dans la foulée par Onisiwo, venu mettre les siens devant d'un coup de tête, malheureusement refusée pour un hors-jeu de position de Niakhaté (60). Sauvé par le VAR, le Bayer se ressaisit peu après avec Lucas ALario, à peine entré et décalé par Moussa Diaby, pour fusiller Zentner. L'arbitrage ne sera cependant pas dans le scénario suivant. À l'entrée de la surface, Jean-Paul Boëtius, d'une magnifique volée à l'entrée de la surface, ramène à hauteur desrevanchardsavant que l'autre remplaçant, Marcus Ingvartsen, ne délivre la Rhénanie-Palatinat du pointu, conséquence d'un cafouillage. Pas de Bundesliga sans spectacle.Ce beau succès permet à Mayence de remonter au septième rang (34 unités), à égalité de points avec le RB Leipzig (quatrième), Hoffenheim (cinquième) et Fribourg (sixième) et de rêver d'une qualification européenne. À l'inverse, le Bayer Leverkusen, toujours troisième (41 points), perd un peu de son avance sur le RBL.